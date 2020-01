Bochum. Der Berliner Theaterpreis 2020 geht an Sandra Hüller. Die Bochumer Schauspielerin wird für ihre ausgezeichnete Darstellung in „Hamlet“ geehrt.

Bochum: Berliner Theaterpreis geht an Sandra Hüller

Sandra Hüller ist eine der führenden Bühnenkünstlerinnen unserer Zeit. Für ihre besonderen Verdienste um das deutschsprachige Theater zeichnet die Stiftung Preußische Seehandlung die in Bochum lebende Schauspielerin Sandra Hüller mit dem „Theaterpreis Berlin 2020“ aus. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.

Hüllers hoch gelobte Darstellung des „Hamlet“ in Johan Simons’ Shakespeare-Deutung am Schauspielhaus gab den Ausschlag für diese neuerliche Ehrung; zuletzt war die in Bochum lebende Bühnenkünstlerin zur „Schauspielerin des Jahres“ gekürt und auch mit dem Gertrud-Eysold-Ring geehrt worden.

In der Jurybegründung der Stiftung Preußische Seehandlung heißt es: „Es ist es nicht ganz einfach, das Besondere der Schauspielerin Sandra Hüller zu beschreiben. Natürlich ,kann’ sie viel, ist sie auch eine Virtuosin, aber das ist es nicht, was sie ausmacht als Spielerin und als Persönlichkeit. Und als beides ist sie zu sehen auf der Bühne.

Sandra Hüller ist auch im Film gefragt

Einerseits „Old School“ – Figurenverkörperung, Literaturtheater, Ensembletheater –, auf der anderen Seite Selbstbestimmtheit, Autorenschaft, Grenzüberschreitung und Neugierde sein es, was die 41-Jährige auszeichne. Bekanntlich ist Hüller nicht nur eine herausragende Bühnen-, sondern auch eine gefragte Filmdarstellerin („Toni Erdmann“)

Der Theaterpreis Berlin wird vom Regierenden Bürgermeister und Vorsitzenden des Rates der Stiftung Preußische Seehandlung, Michael Müller, verliehen. Die Preisverleihung findet während des 57. Theatertreffens im Haus der Berliner Festspiele statt. Der Termin steht noch nicht fest.

Zu den bisherigen Preisträger/innen des „Theaterpreises Berlin“ gehören unter anderem Claus Peymann (1995), Jürgen Gosch/Johannes Schütz (2009), Johan Simons (2014), Herbert Fritsch (2017) und Karin Henkel (2018).