Bochum. Der Hauptangeklagte Im Prozess um den Mord in Bochum-Hordel soll auch Gold in dem Tathaus vermutet haben. Das ergibt sich aus einer Zeugenaussage.

Bochum: Beim Mordfall Hordel spielt auch Gold eine Rolle

Im Prozess um den Raubmord in der Kappskolonie wurde am Dienstag bekannt, dass der Hauptangeklagte (37) neben Geld auch Gold in seinem Haus vermutet haben soll. Das ergibt sich aus der Aussage eines früheren Bekannten und Komplizen (34) des 37-Jährigen.

Der Zeuge, ein massiv vorbestrafter Mann, der unter Bewährung steht, wurde am Dienstag intensiv vom Schwurgericht vernommen. Der Polizei hatte er vor einigen Monaten erzählt, dass der Hauptangeklagte ihn 2016 gefragt habe, ob er mit ihm in das Haus an der Sechs-Brüder-Straße einbrechen wolle. Geld und Gold solle dort vorhanden sein. „Ein Einbruch könnte sich lohnen.“ Man sei dann auch in einem Auto an dem Haus vorbeigefahren und habe es sich angesehen. Doch der Zeuge lehnte damals ab mitzumachen.

Dem Zeugen droht ein Verfahren wegen Falschaussage

Bochum Mord in Bochum-Hordel - so haben wir berichtet Kripo sucht dritten Tatverdächtigen im Mordfall Hordel: Die Kripo kennt jetzt einen Spitznamen eines dritten Tatverdächtigen. Die Mordkommission glaubt, dass er am Tatort war. Jetzt weiterlesen... Im Mordfall Hordel liegt ein erstes Teilgeständnis vor: Einer der zwei Verdächtigen im Mordfall Hordel hat sich erstmals geäußert. Es ist eine Art Teilgeständnis. Jetzt weiterlesen... Kinder nach Mord an Vater trotz Festnahmen nicht erleichtert: Hans-Günter K. (68) wurde brutal erstickt. Seine Kinder erzählen vom Wohnwagen in Holland und Ängsten im Dunkeln. Jetzt weiterlesen... Einbrecher ersticken Rentner: Polizei nimmt Verdächtige fest: Die Polizei hat zwei Männer festgenommen. Die Einbrecher sollen einen Rentner in dessen Haus erstickt haben. Jetzt weiterlesen... 300 Menschen geben Überfall-Opfer in Hordel letztes Geleit: Bewegender Abschied: 300 Menschen gaben dem Opfer das letzte Geleit. Der Mann war bei einem Überfall qualvoll erstickt. Jetzt weiterlesen... Tödlicher Überfall: „MK Hordel“ arbeitet am Wochenende durch: Die 20-köpfige „MK Hordel“ der Kripo macht keine Pause. Auch das komplette Wochenende arbeitet sie durch. Jetzt weiterlesen... Mord in Bochum: Behinderte Freundin hörte die Täter sprechen: Nach dem Mord hat die Polizei die Fahndung intensiviert. Die Mordkommission wurde jetzt auf 20 Mitglieder verdoppelt. Jetzt weiterlesen... Mann stirbt nach Einbruch: Gefesseltes Opfer ist erstickt: Nach einem Einbruch ist in der Kappskolonie ein Mann (68) gestorben. Offenbar ist das Opfer erstickt. Die Täter entkamen. Jetzt weiterlesen...

Mit dieser Aussage wurde der Zeuge von Richter Josef Große Feldhaus konfrontiert; er solle alles nochmal im Gericht berichten. Doch der Zeuge erklärte, dass er sich an fast gar nichts mehr erinnern könne. Er stünde auch unter Drogen. Ihm droht jetzt ein weiteres Verfahren wegen Falschaussage, denn die Staatsanwältin hat Zweifel, ob er sich wirklich nicht mehr erinnern kann. Der Richter drohte ihm sogar mit Haft. Am nächsten Sitzungstag, 27. Januar, wird der Zeuge weiter vernommen.

Woher der Hauptangeklagte die Information hatte, dass in dem Haus viel Beute zu holen sein soll, ist unbekannt. Genauso unbekannt ist, ob überhaupt Geld und Gold erbeutet worden ist. In der Anklage ist nur von diversen Schützenorden, Kleingegenständen und einem Kfz-Schein die Rede.

Regungslos sitzt der vielfach vorbestrafte, zuletzt wohnsitzlose Pole seit elf Sitzungstagen auf der Anklagebank und sagt kein einziges Wort.

Hauptangeklagter ist nur teilweise geständig

Zu Prozessbeginn gab er über seinen Verteidiger nur zu, am 4. Februar mit einem jetzt noch nicht angeklagten Komplizen in das Haus in der Kappskolonie eingebrochen zu sein und die Partnerin (71) des Hauseigentümers (68) zu Boden gebracht zu haben. Mit dem Mord an dem Rentner habe er nichts zu tun. Um diesen habe er sich beim Einbruch jener Komplize gekümmert. „Ich habe erst am Tag danach im Fernsehen erfahren, dass jemand zu Tode kam.“

Der Rentner war damals so massiv geknebelt worden, dass er qualvoll erstickte. Jener Komplize sitzt in seiner Heimat Polen bis 2025 wegen anderer Straftaten in Haft. Wohl erst danach könnte er nach Deutschland ausgeliefert werden.

Das Gericht hat weitere drei Sitzungen bis 17. Februar terminiert. Ob dann auch das Urteil ergeht, ist völlig offen. Angeklagt ist auch ein 24-Jähriger aus Gelsenkirchen; er soll die mutmaßlichen Einbrecher zum Tatort gefahren haben.