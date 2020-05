Bochum: Baumaßnahmen starten zur Stromnetz-Verstärkung

Bochum-Werne. Die Stadtwerke Bochum wollen das Stromnetz in der Stadt verstärken. Dazu sind mehrere Baumaßnahmen nötig, die in Bochum-Werne beginnen.

Die Netzgesellschaft der Stadtwerke Bochum beginnt ab Donnerstag, 28. Mai, in Werne mit dem ersten Bauabschnitt zur Verstärkung des Bochumer Mittelspannungsnetzes. Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich vom Umspannwerk in der Elbestraße über eine neue Stromstation am Arnoldschacht bis zum Umspannwerk in der Gasstraße.

Weitere Maßnahmen

Ab dem 28. Mai starten die Arbeiten in der Brandwacht. Ausgehend vom Werner Hellweg werden die neuen Stromleitungen abschnittsweise in der Brandwacht und der Heinrich-Gustav-Straße gelegt. Die Arbeiten in diesem Abschnitt enden in der Heinrich-Gustav-Straße hinter der Kreuzung Wittekindstraße.

Verkehr nicht beeinträchtigt

Der Verkehr kann weiterhin in beide Fahrtrichtungen fließen. Die Bautätigkeiten in diesem Abschnitt werden voraussichtlich bis Ende des Jahres andauern. Für auftretende Behinderungen im Zeitraum der Baumaßnahme bitten die Stadtwerke Bochum alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Weitere Informationen über die Baustellenaktivitäten der Stadtwerke gibt es unter www.stadtwerke-bochum.de/baustellen