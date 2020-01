Bochum-Wattenscheid. Ein Fahrradfahrer stößt in Bochum-Wattenscheid mit einem Auto zusammen und verletzt sich schwer. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Bochum: Auto und Fahrrad kollidieren – Mann schwer verletzt

Ein 46-jähriger Wattenscheider ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Am Donnerstagmorgen (9. Januar) stieß der Fahrradfahrer mit dem Auto eines 42-Jährigen zusammen, der an der an der Probst-Hellmich-Promenade/Saarlandstraße in Bochum-Wattenscheid unterwegs war, teilt die Polizei mit. Sie bittet um Zeugenhinweise.

Während der Mann auf dem Fahrrad die Kreuzung überquerte, kam es zur Kollision mit dem Auto des 42-jährigen Wattenscheiders. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen, so die Polizei weiter.

Schwerer Verkehrsunfall in Bochum-Wattenscheid: Polizei sucht Zeugen

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter Tel. 0234 / 909-52 06 um Hinweise zu möglichen Zeugen.

