Bochum: Auszeichung für RUB-Chemikerin Kristina Tschulik

Bochum Ehrung für Prof. Dr. Kristina Tschulik. Die Chemikerin an der Ruhr-Universität Bochum wird Mitglied der NRW-Akademie der Wissenschaften.

Prof. Dr. Kristina Tschulik, Chemikerin an der Ruhr-Universität Bochum (RUB), wird neues Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.

Die Leiterin der Arbeitsgruppe Elektrochemie und Nanoskalige Materialien wurde in die Klasse für Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften gewählt.

15 neue Mitglieder in der Akademie

Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf der elektrochemischen Materialforschung. Insgesamt nimmt die Akademie in diesem Jahr 15 neue Mitglieder aus ganz NRW auf. Die Aufnahme ist eine besondere Auszeichnung herausragender Forscherinnen und Forscher.

Kristina Tschulik studierte Chemie an der Technischen Universität Dresden und schloss dort 2012 auch ihre Promotion ab. Sie war 2017 Gastprofessorin an der Université Paris Diderot in Frankreich und leitet seit Juni 2018 den Lehrstuhl für Analytische Chemie II an der

