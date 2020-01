Bochum. Angebranntes Essen auf dem Herd hat in Bochum den Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Am Ende kam die Inhaberin der Wohnung mit dem Schrecken davon.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Angebranntes Essen auf dem Herd löst Rauchmelder aus

Glück im Unglück hatte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Donnerstagnachmittag auf der Luxemburger Straße im Stadtteil Wiemelhausen. Das angebrannte Essen auf dem Herd in ihrer Küche löste zwar den Alarm eines Rauchmelders und nach Notruf gegen 16.10 Uhr den Einsatz der Feuerwehr aus. Der Schaden hielt sich am Ende aber in Grenzen.

Mieterin kann in der Wohnung bleiben

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die Mieterin der betroffenen Wohnung selbstständig die Wohnungstür öffnen. Sie informierte die Feuerwehrleute, dass sie in einem anderen Zimmer eingeschlafen sei und somit das Anbrennen des Essens in der Küche nicht bemerkt habe. Nach Begutachtung durch den Rettungsdienst konnte die Mieterin in ihrer Wohnung bleiben. „Durch das Öffnen der Fenster wurde die Wohnung gelüftet. Es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich“, heißt es bei der Feuerwehr.

Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte daran beteiligt. Zweieinhalb Stunden zuvor war die Feuerwehr erst wegen eines ähnlichen Falls nach Langendreer ausgerückt.