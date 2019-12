Bochum Mehr Gottesdienste

Um den zu erwartenden großen Andrang an Heiligabend in den Griff zu bekommen, hatte die evangelischen Gemeinde Langendreer extra mehr Gottesdienste angeboten. So fanden bereits um 15 Uhr Krabbelgottesdienste statt – sowohl in der Christuskirche als auch in der Michaelkirche in Kaltehardt. Trotzdem kamen um 16 Uhr (Michaelkirche) und 16.30 Uhr (Christuskirche) mehr Menschen, als die Gotteshäuser fassen können.

„Wir freuen uns natürlich, dass die Gottesdienste so gut besucht werden. Schade, dass wir nicht genug Platz für diesen Ansturm haben“, sagt Pfarrer Thomas Vogtmann. „Wir wollen natürlich niemanden wegschicken.“ An Silvester (17 Uhr, Michaelkirche, Birkhuhnweg 2) wird das wohl nicht geschehen. „Dann ist der Andrang erfahrungsgemäß nicht ganz so groß.“