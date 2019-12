Bochum: Adventsmarkt auf Zeche Hannover jetzt in der Halle

Besucherin Bärbel Hellweg schaut sich am Stand von Sonja Schwamm beim Weihnachtsmarkt in der Maschinenhalle der Zeche Hannover um.

Bochum-Hordel. Selbstgemachte Produkte und Speisen standen im Mittelpunkt der Stände, die erstmals in der Maschinenhalle statt in Zelten aufgebaut worden sind.

So sah es am ersten Adventswochenende beim traditionellen Weihnachtsmarkt auf der Zeche Hannover aus. Wer die oberen Räume der Zeche Hannover am Wochenende besuchte, wurde vom Duft frisch gebackener Kekse empfangen und in die ehemalige Halle geleitet. Dort gab es an zahlreichen Kunst- und Handwerkerständen selbstgefertigte Sachen wie Stoffe, Schmuck, Holz und Adventskränze. Zudem wurden an der Günnigfelder Straße Handsägearbeiten durchgeführt. Und ein Produkt war ganz besonders gefragt: der Honig von Bienen auf dem Zechengelände. Diese Sachen sind alle liebevoll von Mitgliedern und Freunden der Zeche Hannover hergestellt worden.