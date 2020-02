An zwei Stellen in Bochum gibt es jetzt Verkaufsstellen des Umweltservice Bochum (USB), an denen „Amtliche Abfallsäcke“ erworben werden können. (Symboldbild)

Bochum. Der Umweltservice (USB) verkauft an zwei neuen Stellen in Bochum Abfallsäcke. Sie helfen, wenn mehr Müll als sonst anfällt und kosten 2,50 Euro.

Bochum: Abfallsäcke gibt es nun an zwei neuen Verkaufstellen

Für den Fall, dass im Haushalt Restmüll über das übliche Maß hinaus anfällt, bietet die Stadt Bochum sogenannte „Amtliche Abfallsäcke“ an, die mit der Restmüllabfuhr mitgenommen werden. Der Umweltservice Bochum (USB) teilt mit, dass er jetzt mit zwei neuen Verkaufsstellen neu dabei ist.

Am Wertstoffhof Havkenscheider Straße und an der USB-Verwaltung an der Hanielstraße 1 in Bochum sind die Säcke nun zum Stückpreis von 2,50 Euro erhältlich. An der Hanielstraße ist die Bezahlung nur mit EC-Karte möglich.

Abfallsäcke werden in Bochum mit dem normalen Müll abgeholt

Sollten im Haushalt beispielsweise durch Feiern mehr Abfälle anfallen, können die „städtischen Abfallsäcke“ erworben werden. Die Säcke sind nur für den Ausnahmefall gedacht. Sollte die Restmülltonne dauerhaft überfüllt sein, ist eine größere Tonne zu bestellen.

Auf der USB-Homepage gibt es eine Liste aller Verkaufsstellen in Bochum.