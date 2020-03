Bochum: 60-Jähriger stirbt nach Brand in Wohnhaus

Die Feuerwehr Bochum war am Sonntag mit mehr als 40 Kräften an der Wohlfahrtstraße im Einsatz.

Bochum Nach dem Brand in einem Wohnhaus an der Wohlfahrtstraße ist ein 60-jähriger Bewohner seinen Verletzungen erlegen. Die Kripo geht von Suizid aus.

Wenige Stunden nach einem Brand in einer Wohnunterkunft an der Wohlfahrtstraße ist ein 60-jähriger Bewohner seinen sehr schweren Verletzungen erlegen. Er starb am Sonntagabend in einem Krankenhaus.

Am Sonntag gegen 16 Uhr wurde die Polizei alarmiert, dass es in dem zweigeschossigen Gebäude, in dem Flüchtlinge und Obdachlose wohnen sollen, im Erdgeschoss brenne. In dem betroffenen Zimmer wohnte ein 60-jähriger Deutscher, allein. Die Streifenbeamte schlugen sofort ein Fenster ein und setzten ihre Feuerlöscher ein, bis die Feuerwehr eintraf.

Selbst mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet

Die Polizei setzte zunächst eine Mordkommission ein. Am Montagvormittag sagte Polizeisprecher Frank Lemanis aber, dass sich der Bewohner nach bisherigen Erkenntnissen mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und diese dann in suizidaler Absicht angezündet habe.