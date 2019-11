Bochum. 524 Arbeitslose weniger als im Oktober gibt es Ende November in Bochum. Die Zahl sank auf 15.668, die Quote fiel um 0,3 auf 8,1 Prozent.

Bochum: 524 Arbeitslose weniger als noch im Oktober

Das sind gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ist im November um 524 auf 15.668 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,3 Prozentpunkte und auf 8,1 Prozent (Vorjahr: 8,2). Das ist ein Rekordtief für den November in den letzten 15 Jahren, heißt es bei der Arbeitsagentur Bochum

Zwar wurden bei der Agentur im November 105 neue Stellen weniger gemeldet als vor im gleichen Monat 2018. Aber mit den 751 neuen Stellen registriert die Agentur in Bochum derzeit 3306 offene Arbeitsplätze. Gefragt ist Personal in vielen Branchen, angefangen von der Lagerfachkraft über die Hilfe in der Arztpraxis bis hin zu spezialisierten Handwerkern. Vor allem im Einzelhandel ist in der Vorweihnachtszeit die Nachfrage nach Arbeitskräften gestiegen.

22.273 unterbeschäftigte Personen

„Der lokale Arbeitsmarkt bleibt robust und immer noch aufnahmefähig“ sagt Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bochum. Nach Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung gibt es bundesweit auf dem Arbeitsmarkt zwar „konjunkturellen Gegenwind“, wie es heißt. In Bochum sei davon derzeit aber nichts zu spüren. Der Agentur-Chef: „Gegenüber dem Vorjahr verzeichnen wir weniger Zugänge aus der Arbeitslosigkeit und mehr Abgänge in Erwerbsfähigkeit. Das ist ein gutes Zeichen. Nicht zu vergessen sind unsere Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung, die weiter gut genutzt werden.“

Der Rückgang ist besonders stark bei den Kunden des Jobcenters (Hartz IV), nicht zuletzt durch verschiedene Maßnahmen. 428 arbeitslose Hartz IV-Empfänger weniger als noch im Oktober wurden registriert. Insgesamt gibt es im November in Bochum 12.007 Hartz IV-Bezieher. Die anteilige Arbeitslosenquote liegt damit bei 6,2 Prozent. Konstant bei 1,9 Prozent liegt die Quote der arbeitslosen Kunden der Agentur für Arbeit (SGB III). Ihre Zahl ging gegenüber dem Vormonat um 96 auf 3661 Personen zurück.

Auch bei der Unterbeschäftigung, mit der die Zahl der Arbeitslosen plus die Personen, die an Maßnahmen teilnehmen, gemessen wird, gibt es einen Rückgang. Insgesamt waren im November 22.273 Personen in der Unterbeschäftigung registriert – ein Rückgang um 270 Personen.