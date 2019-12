Bochum: 5,1 Millionen Euro vom Land für Straßenumbau

Die Kreuzung Markstraße / Heinrich-König-Straße in Weitmar-Mark soll in einen Kreisverkehr umgebaut werden.

Bochum. Fördermittel vom Land hat Bochum für den Umbau von zwei Straßenabschnitten erhalten. Es geht um insgesamt 5,1 Millionen Euro.

Landesmittel in Höhe von 5,1 Millionen Euro wurden für den Umbau von zwei Straßen in Bochum bewilligt. Dabei geht es um die Teilerneuerung der Castroper Straße sowie um die Umgestaltung der Kreuzung Markstraße / Heinrich-König-Straße.

2.167.400 Euro Landesmittel fließen in die Erneuerung der Castroper Straße zwischen Nordring und Klinikstraße mit einer Anlage von Radfahrstreifen. Mit 2.183.600 Euro fördert das Land den Umbau der Kreuzung Markstraße / Heinrich-König-Straße. Die Kreuzung mit Ampeln, schon 2014 als Unfallschwerpunkt ausgemacht, soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Für den Schwerlastroute wird die Mittelinsel des Kreisverkehres überfahrbar sein.

Bessere Beleuchtung

An beiden Neubauabschnitten soll künftig in eigens angelegten Buchten geparkt werden. Beide Straßen sollen sicherer gestaltet werden, nicht zuletzt durch eine neue Beleuchtung. „Mit beiden Maßnahmen zeigt das Land, dass die Verkehrswende gerade in den Großstädten unterstützt wird und zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beiträgt“, sagt Regierungspräsident Hans-Josef Vogel.