Erst im November hatte Norbert Bongartz, der Leiter des Seniorenheims der Evangelischen Stiftung Augusta am Kesterkamp in Bochum-Linden, zu einer kleinen Matinee in den Saal der Einrichtung eingeladen. Bewohner, Angehörige und Freunde feierten gemeinsam das 25-jährige Bestehen des Hauses.

Nun ist es Zeit für die nächste Feier: Bongartz, der „Chef der ersten Stunde“ geht – nach insgesamt 36 Jahren im Dienst des Augusta – in den verdienten Ruhestand. Am Donnerstag verabschiedet sich der verdiente Mann, aber er legt Wert darauf, dass es sich bei der Abschiedsfeier um ein kleines Frühlingsfest mit musikalischer Begleitung, Geschichten und Gedichten handelt. „Er will sich einfach nicht so wichtig nehmen wie er ist“, sagt eine langjährige Mitstreiterin.

Vor 36 Jahren fing Norbert Bongartz als Mitarbeiter des Seniorenheims der Evangelischen Stiftung Augusta in Bochum an. Als Leider des Heims verabschiedet er sich nun in den Ruhestand. Foto: Eberhard Franken / Medienbüro Franken

1994 zogen die Augusta Kliniken nach Linden

Augusta Kliniken hatten 1983 das Altenkrankenheim am Dornbusch in Altenbochum gepachtet. „Das war sozusagen bereits der Startschuss für unser Haus“, sagte Norbert Bongartz, der schon in Altenbochum Mitarbeiter war.

Am 1. November 1994 zogen die ersten Mitarbeiter vom Dornbusch in den Neubau nach Linden, eine Woche später die ersten Bewohner. „Im Februar“, ergänzt Bongartz, „waren dann alle Zimmer bewohnt und alle Mitarbeitenden eingestellt.“ Rückblickend spricht Bongartz von den Belastungen, die das knappe Personal seit Jahren meistern muss und von den vom Gesundheitsminister versprochenen 13.000 Stellen.

Bochum Das Augusta-Seniorenheim Am 1. November 1994 zog das Augusta-Seniorenheim mit den ersten Mitarbeiter in den Neubau nach Linden, eine Woche später die ersten Bewohner. In Bochum-Linden ist heutzutage das Zentrum für Altersmedizin Altersmedizin, Kurzzeit- und Tagespflege vereint an einem Standort. Träger der Augusta-Kliniken in Bochum und Hattingen ist die Evangelische Stiftung Augusta mit Sitz in Bochum. Zu den Klinken gehört die Augusta-Kranken-Anstalt in Bochum, die Augusta-Kranken-Anstalt in Bochum-Linden und das Evangelische Krankenhaus Hattingen mit allen angeschlossenen Einrichtungen.



Nur 1000 der 13.000 versprochenen Stellen wurden besetzt

„Er hätte auch 13 Millionen versprechen können“, ärgert sich der engagierte Mann, „denn es sind nur 1.000 gekommen.“ Man könne in der Altenpflege übrigens nur Menschen mit guten Sprachkenntnissen einsetzen, ergänzt er, denn mit Demenzkranken müsse man von Früher, also über die Vergangenheit sprechen.

Der scheidende Chef fürchtet im Übrigen auch die gerade beginnende generalistische Ausbildung. „Noch bleiben die Meisten nach dem Examen hier bei uns im Augusta“, sagt er, „aber vermutlich ist das in drei Jahren anders, weil die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern vielseitiger sind.“

Als neuer Leiter des Seniorenheims des Evangelischen Stiftung Augusta in Bochum-Linden wird Christian Kröll vorgestellt. Foto: Eberhard Franken / Medienbüro Franken

Der Neu-Rentner will sich nicht ausruhen

Bei seiner Abschiedsfeier heißt Bongartz Christian Kröll als neuen Einrichtungsleiter willkommen, der sich schon einige Wochen im Haus eingearbeitet hat.

Der 41-jährige Bottroper ist verheiratet und hat zwei Söhne. Bei den Maltesern war er zuvor im nationalen Management, als Einrichtungsleiter und später auch als Teamleiter im Pflegebereich beschäftigt.

„Ich trete da ein schweres Erbe an“, sagt Kröll, der in seiner Freizeit gerne Joggen geht und beruflich alles im Sinne von Norbert Bongartz weiterführen will. Er ist ein Teamplayer und setzt darauf, dass alle ihre Ideen einbringen können. „Es ist wichtig, dass die Menschen sich bei uns wohlfühlen.“ Und das gelte für die Bewohner ebenso wie für die Mitarbeitenden.

Der Neu-Rentner Bongartz jedenfalls wird sich nicht ausruhen. „Ich werde mich“, sagt er, „noch mehr als bisher ehrenamtlich in meiner Wattenscheider Kirchengemeinde St. Gertrud aber auch in anderen Bereichen engagieren.“