Bochum: 25-jähriger Mann aus Wattenscheid wird vermisst

Bochum. Erneut wird ein junger Mensch aus Wattenscheid vermisst. Der 25-jähriger Christian L. ist seit dem 2. Januar spurlos verschwunden.

Nach der 35-jährigen Anita S. wird jetzt ein weiterer Mensch aus Wattenscheid vermisst. Es geht um den 25-jährigen Christian L.

Wo ist Christian L. aus Wattenscheid?, fragt die Polizei. Foto: Polizei Bochum

Die Familie des allein und zurückgezogen in einer Wohnung an der Moltkestraße lebende Mann hatte zuletzt am 2. Januar etwas von ihm per WhatsApp gehört. Seitdem geht es rätselhafterweise nicht mehr an sein Handy; es ist ausgeschaltet. Seine Wohnung wurde seit seinem Verschwinden offenbar nicht mehr benutzt. Zuletzt war er arbeitslos.

Vermisster befindet sich in einem labilen Zustand

Am 5. Januar wandte sich die besorgte Familie an die Polizei. Ihren Angaben nach ist Christian L. etwa 1,70 Meter groß, 130 Kilo schwer, er hat braune Haare und einen Drei-Tage-Bart. „Aufgrund seines labilen Zustandes könnte sich der Wattenscheider in einer hilflosen Lage befinden“, sagt ein Polizeisprecher. Es sei auch nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste im Raum Mönchengladbach aufhält.

Das Fachkommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bittet um Hinweise: 0234 / 909-4120 sowie -4441.