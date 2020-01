Die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BOVG) verbucht 2019 im Ruhrcongress als erfolgreichstes Jahr in der Geschichte des Hauses. „70 Musik-, Theater-, Show- und Sportveranstaltungen wurden über die Bühne gebracht“, berichtet Geschäftsführer Andreas Kuchajda: eine Rekordmarke.

Der Kalender für 2020 weist aktuell mehr als 50 Veranstaltungen auf. Vor allem Comedy ist ein Publikumsmagnet: Ausverkauft sind die Gastspiele von Carolin Kebekus (13. März), Ines Anioli (14. März), Olaf Schubert (27. März), Torsten Sträter (29. April) und Mark Benecke (15. Mai).

Ruhrcongress Bochum: Highlights für Oldie-Freunde

Vom Chormusical „Martin Luther King“ (29. Februar/1. März) über orchestrale Live-Musik von Star Wars (11. März) und Harry Potter (16. März) bis zum Kinderkonzert Bibi & Tina (3. März) reicht das weitere Programm. Ein Glanzlicht für Oldie-Fans setzen die Motown-Legenden The Temptations („Papa was a Rollin’ Stone“) am 10. Oktober und Ex-Smokie-Sänger Chris Norman am 21. November.

Auch der Tagungs- und Kongressbereich mit dem Großen Saal, dem Kongresssaal und den kleineren Tagungsräumen kann ein Wachstum verzeichnen. „Namhafte Unternehmen schätzen die kurzen Wege, die komfortablen Büros und die Betreuung für ihre Betriebs- und Hauptversammlungen“, so die BOVG.

Im vergangenen Jahr wurde die Beleuchtung auf energiesparende LED-Leuchtmittel umgestellt, ein flächendeckendes Hochleistungs-WLAN installiert sowie 100 neue Bühnenpodeste für flexible Aufbauten angeschafft.