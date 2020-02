Bochum: 1000-Bänke-Aktion nähert sich der 500er Marke

Bochum. Die Aktion 1000-Bänke-für-Bochum geht weiter. WAZ und Stadt freuen sich auf neue Standortvorschläge und Spenden. Die 500. Bank ist in Sicht.

Neues Jahr, neue Bänke: Mit Blick auf den nahenden Frühling rufen WAZ-Redaktion und Oberbürgermeister Thomas Eiskirch mit frischem Elan zur Teilnahme an der Aktion „1000 Bänke für Bochum“ auf. Die 500er Marke ist in Sicht. Das motiviert.

Nicht alles lief rund seit dem Start der Aktion im Frühjahr 2018. Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Vorschlägen für Standorte oder mit Spenden für die Anschaffung von Bänken beteiligten, kritisierten immer wieder das Schneckentempo bei der Umsetzung.

1000-Bänke-Aktion beschert Bochum bereits 435 neue Sitzmöbel

Trotzdem ist das Ziel ein lohnenswertes. Das zeigen die bis heute im Rahmen der Kampagne aufgestellten 435 Bänke. Egal, wo sie stehen, in der Innenstadt, in den Stadtteilen oder im Grünen, sie werden von den Bürgern gut angenommen. „In den vergangenen vier Monaten haben wir 117 Bänke im Stadtgebiet aufgestellt, fast täglich eine“, sagt Andreas Maier, der seit diesem Jahr das Projekt für die Stadt koordiniert.

Das Prinzip lautet: Für jede gespendete Bank gibt die Stadt eine aus eigenen Mitteln dazu. Von den bislang vorhandenen wurden 152 gespendet und 188 von der Stadt finanziert. Hinzu kommen 95 in den Kleingärten für die ein anderer „Schlüssel“ gilt, da die Vereine die Bänke in Eigenregie aufgestellt haben.

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) ist begeistert von dem Engagement der Bochumer Bürgerinnen und Bürger. 108 von ihnen haben mittlerweile 154.687 Euro gespendet, viele andere Vorschläge für Standorte gemacht. Eiskirch ist besonders beeindruckt von „den vielen ganz persönlichen Geschichten, die Standorte für eine Bank begründen“.

Bürger beteiligen sich mit ganz persönlichen Geschichten

Sei es der verstorbene Vater, dem im Kleingarten ein Sitzmöbel gewidmet werden soll, der Wunsch einer 90-jährigen Seniorin, die sich in der Nähe eines Friedhofes einfach nur ausruhen will, oder die Boulefreunde in Gerthe, die bei ihrem Freizeitspaß auch einmal verschnaufen wollen – die Bänke-Aktion geht ein auf die Gefühlslage von Menschen in unserer Stadt.

2020 soll es nun weiter gehen - „mit deutlich mehr Tempo als bislang“, sagt der Oberbürgermeister. „Versprochen!“ Die Verwaltung ist auf jeden Fall besser gerüstet als zum Start 2018. „Wir haben einen Vorrat an Bänken eingelagert und es gibt auch bereits geprüfte Standorte“, so Andreas Maier. Was jetzt noch fehlt, sind weitere Spender.

Geprüfte Standorte warten auf Spender

Für folgende Örtlichkeiten werden konkret Geldgeber gesucht:

Alte Bahnhofstraße 2, Am Kreuzacker 21, Am Schußholz 32, Bömmerstraße/Baroper Straße, Buseloh- /Bonhoefferstraße, Claus-Groth-/Suntumer Straße, Ernst-Erwin-Bußmann-Pfad/ Hektorstraße, Freigrafendamm 9, 26, 30 und 50, Haltestelle Lessingschule, Immanuel-Kant-Straße 60 und Haupteingang Friedhof, Nordring 50, Patmosstraße (Haltestelle), Schwanenmarkt (nähe Kiosk). Die Hausnummern dienen lediglich der Orientierung und bezeichnen nicht in jedem Fall den exakten Standort.

Karte im Internet zeigt alle Bänke und hilft Standortvorschläge zu machen

435 Bänke sind bislang im Rahmen der Aktion „1000 Bänke für Bochum“ aufgestellt worden. Die Standorte sind alle in einer Karte erfasst, die online einzusehen ist. Mit Hilfe der Karte können auch neue Standortvorschläge eingereicht werden. Foto: Stadt Bochum

WAZ-Redaktion und Stadtverwaltung freuen sich aber auch über weitere Standortvorschläge. Diese müssen allerdings jeweils von der Stadt geprüft werden. Dabei spielen die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke, die Verkehrssicherheit und Versorgungsleitungen im Boden eine Rolle.

Fertig ist endlich auch die versprochene Online-Karte, die bereits alle gespendeten Bänke der Aktion auflistet und mit deren Hilfe exakte Standortvorschläge gemacht werden können. Sowohl am heimischen Rechner als auch von unterwegs mit dem Handy oder Tablet. Die Karte ist zu finden unter www.bochum.de/1000Baenke-Karte.

Stadt Bochum stellt 25 Liegebänke und Mülleimer auf

Die Stadt will das 1000-Bänke-Programm in diesem Jahr zudem aufstocken durch 25 Liegebänke, die in Grünanlagen aufgestellt werden sollen. Auch einige Mülleimer sollen das Bänke-Programm noch ergänzen. „Wir können aber nicht zu jeder Spenderbank einen Mülleimer stellen“, sagt OB Eiskirch und hofft auf Verständnis.

Drei Bänke stehen zur Wahl – jeder kann mitmachen

