Biografische Daten

Erich Reusch (1925-2019) studierte an der Hochschule für Bildende Künste Berlin. Von 1956 bis 1964 war er als freischaffender Architekt in Düsseldorf tätig. Ab 1964 wandte er sich zunehmend der Bildhauerei zu.

1975 wurde er zum Professor an der Kunstakademie Düsseldorf ernannt und auf den Lehrstuhl „Integration Bildende Kunst und Architektur“ berufen. Mit einer großen Bodenplastik war Reusch 1977 an der Kunstschau documenta 6 in Kassel beteiligt.

1990 wurde Erich Reusch emeritiert, 2010 zum Ehrenmitglied der Kunstakademie Düsseldorf ernannt. Der Künstler lebte und arbeitete in Neuenrade/Sauerland.