Bezirksvertretung Bochum-Süd unterstützt Fördervereine

Zahlreiche Förderanträge sind in den vergangenen Wochen in der Bezirksverwaltungsstelle Süd eingegangen. Nachdem eine interfraktionelle Kommission über jeden einzelnen beraten und eine Liste aufgestellt hat, nickte die Bezirksvertretung Süd diese nun ab. Insgesamt 26.190 Euro machen die Lokalpolitiker aus eigenen Haushaltsmitteln locker, um Projekte von Fördervereinen im Stadtbezirk finanziell zu unterstützen.

Spieleanhänger wird aufgerüstet

Das größte Stück vom Kuchen bekommt der Förderverein der Erich-Kästner-Gesamtschule ab: 5400 Euro für die Erweiterung des Klettergartens. 5000 Euro gehen an die Freiwillige Feuerwehr in Stiepel, die den über 30 Jahre alten Spieleanhänger des Stadtbezirks Süd verwaltet. Dieser kann für Veranstaltungen im Stadtbezirk ausgeliehen werden. Die Hüpfburg wurde bereits vor einigen Jahren erneuert. Die weiteren Spielgeräte sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Die Bezirksvertretung Süd möchte deshalb in einem ersten Schritt die Ausstattung des Anhängers mit neuen Spielgeräten fördern. In einem zweiten Schritt soll dann 2020 der eigentliche Anhänger (Schätzkosten ca. 4500 Euro) ersetzt werden.

Kleinere Beträge für zahlreiche Schul-Fördervereine

3300 Euro gehen an den Förderkreis der Graf-Engelbert-Schule, die davon Tablet-Koffer besorgen wollen. Der Förderverein der Schiller-Schule erhält 3600 Euro, die in eine Modernisierung der Licht- und Übertragungstechnik investiert werden. Zwischen 1100 und 1800 Euro bewegen sich die Summen, über die sich die Förderer weitere Schulen freuen können. Auch dieses Geld wird zum Wohle der Schüler eingesetzt.