Besichtigung und Test möglich

Wer das Steelworks live erleben und testen möchte, hat dazu Gelegenheit in der Lobby der TKS-Hauptverwaltung an der Kalser-Wilhelm-Straße 100 in Duisburg-Bruckhausen (Abfahrt A42/DU-Beeck/ Bruckhausen). Der Zugang zur Lobby ist wochentäglich von 10 bis 15 Uhr möglich, Testfahrten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr. Ab sofort bietet TKS Interessenten eine ausführliche Präsentation im Show-Truck vor dem Bildungszentrum an der benachbarten Franz-Lenze-Straße an.

Bestellt werden kann das Steelworks ab Dezember, die Lieferzeit soll nicht mehr als 90 Tage betragen. Terminvereinbarungen für Testfahrten unter: Tel. 0203/ 52 26 249, per Mall: Info.steel-works@thyssenkrupp.com. Alle weiteren Infos zu Entwicklung, Ausstattung und Preisen unter www.steelworks.bike