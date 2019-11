Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch Andrea Breth wird mit einem „Nestroy“ geehrt

Der österreichische Theaterpreis „Nestroy“ ist nach dem Wiener Dichter Johann Nepomuk Nestroy (1801-1862) benannt und wird seit dem Jahr 2000 jährlich verliehen. Er ist der Nachfolger der traditionsreichen Kainz-Medaille der Stadt Wien.

Mit einem „Nestroy“ für ihr Lebenswerk geehrt wurde in diesem Jahr die Regisseurin Andrea Breth, an die sich die Bochumer Theatergänger gern erinnern. Während der Intendanz von Frank-Patrick Steckel sorgte sie am Schauspielhaus für manch unvergessene Theaterstunde (u.a. in „Süden“ und „Die Letzten“).