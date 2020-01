Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am 3. Februar folgt der Seniorenkarneval

Närrisch weiter geht es im Ruhrcongress am Montag, 3. Februar, um 15 Uhr mit dem Seniorenkarneval, bei dem erneut der Festausschuss Bochumer Karneval das Programm gestaltet. Der Eintritt kostet 9 Euro (inklusive Kaffee und einem Stück Kuchen).

Weitere Termine sind der GroBoKa-Frühschoppen am 9. Februar im Herz-Jesu-Pfarrsaal Hamme, der Straßenkarneval am 22. Februar auf dem Husemannplatz sowie die Umzüge am Karnevalssonntag (23.) in Wattenscheid und am Rosenmontag (24.) in Linden.