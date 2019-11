Bochum. Bei einer Kollision mit einem anderen Auto ist ein 81-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er kam stationär ins Krankenhaus.

81-jähriger Autofahrer durch Kollision schwer verletzt

Ein 81-jähriger Autofahrer aus Bochum ist am Freitag in der Innenstadt schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr eine 39-jährige Autofahrerin aus Mönchengladbach um 10 Uhr von einer Zufahrt im Bereich Castroper Straße 1 nach rechts in Richtung Ostring. Dabei übersah sie den von links kommenden Bochumer in seinem Fahrzeug.

Unfallstelle war bis 12 Uhr gesperrt

Durch die Kollision wurde der Senior so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er stationär verblieb.

Die Unfallfahrzeuge kamen auf der Gegenfahrbahn der Castroper Straße (stadtauswärts) zum Stehen. Die Unfallstelle wurde bis 12 Uhr gesperrt. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 16.000 Euro.