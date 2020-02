Bochum. Dank eines fahrbaren Shops müssen Kunden in Bochum ihre Schallplatten demnächst nicht mehr online bestellen. Der Vinyl-Bus macht in Bochum Halt.

Schallplatten-Fans in Bochum haben Grund zur Freude: Bald hält ein Bus mit 3500 neuen und gebrauchten Schallplatten in Harpen – und verkauft die Vinyls. In Bochum legt der „MINT-Vinyl-Bus“, ein umgebauter, amerikanischer Schulbus, am Dienstag, den 3. März, einen Stopp ein.

Er steht von von 14 bis 19 Uhr am HiFi-Center-Liedmann (Harpener Feld 22). Vor Ort können Schalplattenliebhaber direkt in die Platten reinhören, denn es ist auch eine HiFi-Anlage mit an Bord.

Der Vinyl-Bus bietet Bochumern viele verschiedene Platten

Schon seit einigen Jahren sind Schallplatten bei Hörern immer beliebter und für die Musikindustrie zu einem wichtigen Faktor geworden. In Zeiten von Streaming-Angeboten bieten Schallplatten ein Gegenkonzept zum schnellen Konsum. Da viele Vinyl-Fans jedoch nicht in urbanen Gegenden, sondern auch in ländlichen Gebieten wohnen, entstand die Idee eines fahrbaren Shops, um die Musik zu den Leuten nach Hause zu bringen, sagt der Veranstalter in seiner Ankündigung.

Zwar könnte man die Platten auch im Internet bestellen, besonders bei Gebrauchtware kommt so jedoch häufig mangelhafte Ware beim Käufer an. Bereits Ende vergangenen Jahres ist der 2,60 Meter breite und gut drei Meter hohe Bus mit Fahrer Michael Lohrmann erfolgreich durch rund 20 Städte in NRW getourt.

