Auch Musiker Tim Bendzko (M.) ließ sich vor der Jahrhunderthalle in Bochum fotografieren.

1Live-Krone 1Live-Krone in Bochum: Fans sind ihren Stars ganz nah

Bochum. Stars auf dem Roten Teppich. Vor der Verleihung der 1Live-Krone in der Bochumer Jahrhunderthalle können die Fans ihren Helden ganz nah sein.

Show-Laufen in Bochum. Promis aus Rock, Pop, Hip-Hop und Comedy strömten am Donnerstagabend zur Verleihung der 1Live-Krone in die Jahrhunderthalle. Ab dem Nachmittag hatten viele meist junge Fans trotz empfindlicher Kälte auf ihre Stars gewartet.

Der WDR hielt Wort: Bauzäune und Sichtbarrieren gab es im Umfeld des Radiopreises diesmal nicht. Die Zaungäste konnten den eintreffenden Künstlern am Roten Teppich für Selfies ganz nahe sein, darunter zum Beispiel Tim Bendzko. Um 20.15 Uhr beginnt die Show, die live im WDR-Fernsehen und -Hörfunk übertragen wird. Bochum war zum 14. Mal Schauplatz. Mit 100 Medienvertretern ist es die Veranstaltung mit der größten Strahlkraft weit über die Stadt und Region hinaus.