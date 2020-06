Die Polizei musste am Montagmorgen zu einem Unfall in Volkringhausen.

HÖNNETAL Zwei Verletzte bei Unfall in Volkringhausen

Volkringhausen. Polizeieinsatz in Volkringhausen: Bei einem Zusammenprall zweier Autos in Volkringhausen wurden zwei Menschen verletzt. Was bisher bekannt ist.

Zwei Autoinsassen sind am Montagmorgen bei einem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge auf der B 515 in Volkringhausen leicht verletzt worden. Wie Polizeisprecher Marcel Dilling in Iserlohn auf Anfrage der „Westfalenpost“ sagte, seien gegen 8.14 Uhr ein VW Lupo und ein Seat aus bisher ungeklärter Ursache zusammengeprallt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die beiden Verletzten kamen zur Beobachtung ins Mendener Vincenz-Krankenhaus. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.