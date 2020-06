Warum Balver Sportschützen Grund zur Freude haben

Balve. Volltreffer! Die Balver Sportschützen erhalten Fördergeld vom Land. Wie viel Geld sie erhalten, wofür sie es verwenden.

Sportvereine in Balve profitieren in diesem Jahr erheblich vom Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“. Der heimische Landtagsabgeordnete Marco Voge (CDU) nannte am Dienstag Fördersummen.

Nach der Sportgemeinschaft Balve/Garbeck (19.319 Euro für die Modernisierung des Sportplatzes Am Holloh), dem SuS Beckum (11.393 Euro für die Sanierung des Sportheimes) und dem TC Hönnetal (33.334 Euro für die Herrichtung der Sanitäranlagen) habe nun auch die Schießsportgruppe der Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve Grund zur Freude, wie Voge sagte: Der Verein darf 37.530 Euro vom Land einplanen.

Die Schießsportgruppe trainiert im Keller der Realschule Am Krumpaul. Das Geld solle für die energetische Sanierung der Deckenbeleuchtung des Schießstandes, für die Errichtung einer Lichtschießanlage sowie den Austausch der Eingangstür verwendet werden.

Investition ins Ehrenamt

Voge über das nunmehr vierte bewilligte Projekt in Balve: „Das sind sehr gute Nachrichten für die Schießsportgruppe Balve. Es ist klasse, wie den Vereinen in unserer Region tatkräftig unter die Arme gegriffen wird. Das ist eine Investition in den Sport und in das Ehrenamt.“

Voge ist Mitglied im Sportausschuss des Landtages. Sportvereinen, Stadt- und Gemeindesportverbänden, Kreis- und Stadtsportbünde und Sportverbänden in NRW stehen bis 2022 insgesamt 300 Millionen Euro zur Verfügung. Für Balve werden bis 2022 insgesamt 300.000 Euro zusätzlich zur jährlichen Sportpauschale in Höhe von 60.000 Euro bereitgestellt.