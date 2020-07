Verstöße gegen Corona-Regeln in Balve – Platzverweise

Balve. Junge Leute haben am Mittwochabend vor der St.-Blasius-Kirche gefeiert, mit Musik und ohne Atemschutz. Die Polizei musste zwei Mal hin.

Die Polizei hat am Mittwochabend einen Treff junger Leute auf dem Außengelände der St,-Blasius-Kirche in Balve wegen Verstößen gegen Corona-Regeln aufgelöst. Wie Polizei-Sprecher Christof Hüls am Donnerstag sagte, seien 30 Platzverweise ausgesprochen worden. Die Polizei war demnach mehrfach von Anwohnern gerufen worden. Sie hatten sich bereits am frühen Abend wegen Ruhestörung und Verstoßes gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln beschwert. Eine erste Ansprache der Polizei habe nichts bewirkt, sagte Hüls weiter. Nur wenig später sei die Streife erneut gerufen worden. Der zweite Einsatz dauerte eine Stunde. Er endete gegen 21.30 Uhr.

Hüls betonte, es liege keine Anzeige gegen irgendeinen Beteiligten des von Anwohnern als „Corona-Party“ empfundenen Treffens vor.

Auch andernorts, etwa auf dem Außengelände des Schulzentrums kommen immer wieder junge Frauen und Männer zu Spontan-Partys mit lauter Musik zusammen. Wie es heißt, hinterlassen sie dabei stets viel Müll.