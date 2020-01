Trauungen: Balve setzt auf den Charme von Haus Mines

Balve ist ein beliebter Ort zum Heiraten. Im vergangenen Jahr hat sich ein Paar mehr getraut als 2018. Das teilte Bürgermeister Hubertus Mühling auf Anfrage der WESTFALENPOST mit.

Demnach gaben sich 66 Paare das Ja-Wort. Im Jahr 2018 kamen 65 Paare zu Standesbeamtin Anette Meller. Fast die Hälfe der Heiratswilligen lebten nicht im Stadtgebiet: 47 Prozent.

Am liebsten steckten sich Paare die Hochzeitsringe und 47 Paare im „Alten Pferdestall“ an der Hönnetalstraße 3 an die Folge. Auf der Platz zwei der Trauungshitliste stand die Antoniushütte in Eisborn. Nicht weniger als 24 Heiratswillige trauten sich im Höhendorf. Immerhin sechs Paare heirateten im vergangenen Jahr im historischen Ambiente des Wasserschlosses Wocklum.

Nur zwei Trauungen im Rathaus

Hochzeitsmesse in der Antoniushütte Foto: Privat / WP

Ganz hinten stand das Rathaus. Dort fanden lediglich zwei Trauungen statt.

Bei der Namensführung haben 60 Paare einen gemeinsamen Ehenamen gewählt. Nach wie vor neigt die weit überwiegende Mehrheit der Paare dazu, den Namen von Ehemann oder erstem Ehegatten zu wählen. In 57 Fällen war das so. Lediglich drei Ehemänner übernahmen den Nachnamen ihrer Frau. Sechs Paare haben keinen gemeinsamen Ehenamen bestimmt. Elf Paare aus Balve wählten 2019 ein anderes Standesamt für ihre Eheschließung aus. Tendenz rückläufig: Im Jahr zuvor waren es noch 15 Paare.

Der beliebteste Heiratsmonat war nach Angaben von Mühling der September mit zwölf Trauungen. Wonnemonat Mai lag überraschend nur auf Platz zwei mit neun Trauungen – gleichauf mit dem August.

Künftig auch Hochzeit in Haus Mines

Die Stadt Balve will sich für Hochzeiter weiter aufhübschen. Politik und Verwaltung setzen ihre Hoffnungen auf das denkmalgeschützte Haus Mines am zentral gelegenen Drostenplatz. Die Stadt investiert in Umbau und Sanierung des Fachwerkhauses 600.000 Euro. „Denn dort“, erklärte Mühling, wird ein großzügiger, heller und barrierefreier Raum geschaffen, in dem ab 2021 neben weiteren Nutzungen unter anderem die Trauungen in Balve stattfinden sollen.“