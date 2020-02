Balve. Stürmische „Sabine“ machts möglich. Wegen einer Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes gibt es in Balve am Montag, 10.2., schulfrei.

Sturmtief „Sabine“: Diese Balver Schulen geben frei

Die Grundschulen im Stadtgebiet sowie die Realschule machen am Montag, 10. Februar, wegen einer Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes keinen regulären Unterricht. Das teilte der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, der WESTFALENPOST auf Anfrage am Freitagnachmittag mit.

Vorlesetag mit der Landtagsabgeordneten Inge Blask in der Grundschule Garbeck. Wegen einer Sturmwarnung fällt am Montag, 10.2., der Unterricht aus. Lehrer sorgen aber für Betreuung. Foto: WP

Die Bezirksregierung hat Schulen und Schulträgern freigestellt, ob sie schließen wollen. Die Schulleitungen wurden, wie es hieß, am Freitag gegen 13 Uhr per Mail informiert. „In Balve werden die Lehrer da sein. Es findet aber kein regulärer Unterricht statt“, sagte Bathe weiter. Damit muss sich kein Erziehungsberechtigter kurzfristig um eine private Betreuung kümmern oder frei nehmen. Wer will, darf aber der Schule fernbleiben.

Die Lösung gilt für die Gemeinschaftsgrundschule St. Johannes in Balve, die städtische Grundschule in St. Nikolaus Beckum, die Katholische Grundschule Heilige Drei Könige in Garbeck und die Realschule in Balve.