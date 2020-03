Die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis nutzt in der Corona-Krise die Vielzahl ihrer Standorte. „Wir haben Mitarbeiter in den systemrelevanten Bereichen, etwa IT, auf die jeweiligen Hauptstellen in unserem Bereich verteilt“, sagte Sparkassen-Sprecher Tomislav Majic der „Westfalenpost“ am Donnerstag in Plettenberg.

In Zeiten von Corona werden Mitarbeiter auf alle Hauptstandorte der Sparkasse verteilt, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Foto: Sven Paul / WP

Ein Teil der Mitarbeiter hat Urlaub genommen oder greift auf sein Überstundenkonto zurück, um schulpflichtige Kinder daheim zu betreuen. „Außerdem haben wir einige Sparkassen-Ehen“, fügte Majic hinzu, „dann geht einer der beiden arbeiten, und der andere bleibt bei den Kindern zuhause.“

Heimarbeit ist noch nicht angesagt. Majic hält es aber für denkbar, dass die Sparkasse auf Home-Office im weiteren Verlauf der Epidemie zurückgreifen könnte.

Während die Wirtschaft bereits vor Corona kränkelte, wartet die Sparkasse mit gesunden Zahlen auf. So gelang es dem von sechs Kommunen getragenen Geldinstitut, seinen Bilanzgewinn zu steigern. Das Plus lag 2018 bei 3,274 Millionen. 2019 bilanzierte die Sparkasse einen Gewinn von 4,114 Millionen Euro. Die Bilanzsumme ist mit 1,712 Milliarden Euro binnen Jahresfrist leicht gesunken. Die gewachsene Ertragslage erlaubt es der Sparkasse, ihre Eigenkapitalbasis erneut „deutlich zu stärken“.

Kreditgeschäft im Mittelpunkt

Von der Geschäftsentwicklung profitieren die kommunalen Eigentümer in zweifacher Hinsicht. Die Sparkasse schüttet – die Zustimmung der Zweckverbandsversammlung vorausgesetzt – in diesem Jahr insgesamt 1,05 Millionen Euro an die beteiligten Kommunen aus. Außerdem kassieren sie gestiegene Gewerbesteuer-Einnahmen. Die Summe lag bei 2,87 Millionen Euro. Ein deutlicher Zuwachs gegenüber 2018: Damals waren es lediglich 2,18 Steuer-Millionen.

"Donnerstags aufm Dorf": Veranstaltungsreihe in Balve, unterstützt von der Sparkasse. Foto: Bettina Hartwig-Labs / WP

Die Stadt Balve wird von der Sparkasse mit 140.900 Euro an Ausschüttungen bedacht. Balves Anteil schrammt mit 394.626 Euro knapp die 400.000-Euro-Marke. „Das ist unsere Bürgerdividende“, meinte Sparkassen-Chef Kai Hagen.

Die Sparkasse unterstützt jedoch nicht nur die öffentliche Hand in der Region – sie fördert auch Vereine und Verbände vor Ort. Gesellschaftliches Engagement wurde unverändert mit einer halben Million Euro gefördert.

„Der Motor der Geschäftsentwicklung war im Berichtsjahr einmal mehr das Kreditgeschäft“, hieß es. Die Sparkasse macht das an Zuwächsen mit neuen Krediten (+7.2 Prozent), dem gesamten Kundenkreditvolumen (+6,6 Prozent) und den Wohnungsbau-Darlehen im Privatgeschäft (+5,75 Prozent) fest. Ein großer Anteil der zugesagten Kredite entfiel laut Sparkasse auf Unternehmen und Selbstständige, die ihre Kreditmittel überwiegend für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen einsetzten.

Folgerichtig machte das öffentlich-rechtliche Geldhaus auch mit Immobilienhandel und Baufinanzierung gute Geschäfte.

In der Null-Zins-Ära haben festverzinsliche Anlageformen ihren Charme weitgehend verbraucht. Immerhin verblieben Kundengelder „in täglich fälligen Anlageprodukten mit hoher Flexibilität“. Zudem entwickelte sich das Wertpapiergeschäft positiv. Es gab mehr Kundendepots. Auch die Summe der angelegten Gelder stieg. Die Kundeneinlagen lagen bei 1,155 Milliarden Euro.

Die Sparkasse hat weitere gute Nachrichten für die Kunden. Die Gebühren bleiben unverändert, und Privatkunden mit kleinerem Anlagevermögen bleiben weiterhin von Strafzinsen verschont.