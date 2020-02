Die Partnerstädte Balve und Heerde, Niederlande, streben einen Austausch an, der von der Bevölkerung getragen wird. Deshalb hat eine Arbeitsgruppe bereits im vorigen Herbst Ideen entwickelt. Sie werden dem Schulausschuss in der Sitzung am Mittwoch, 4. März, 18 Uhr, im Rathaus vorgestellt.

„Der Schwerpunkt soll eine gegenseitige kulturelle, ökonomische, junge und touristische Bekanntschaft und Inspiration im Austausch sein“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Jugendaustausch fördern

Heerdes Kulturzentrum De Heerd Foto: Henri van der Beek / stadt heerde

Der Kontakt zwischen Kindern und Jugendlichen sei „sehr wichtig“. So sei es „wünschenswert, den Schüleraustausch für die weiterführenden Schulen neu zu beleben“. Die weiterführenden Schulen beider Städte seien aufgefordert, weitere Planungen zu diskutieren.

Neu aufgebaut werden soll der Austausch zwischen den beiden Stadtverwaltungen. Geplant ist unter anderem ein regelmäßiger Austausch der Fachbereiche Soziales, Bauwesen und Feuerwehr. Der Austausch auf touristischer Ebene gilt sogar als „besonders wichtig“.

Die Städtepartnerschaft soll zudem von kulturellen Vereinen aus Balve und Heerde getragen werden. Die Stadtverwaltung bietet Hilfestellung an. Eine Begegnungsmöglichkeiten bieten demnach Veranstaltung wie Totengedenken/Befreiungstag in Heerde Anfang Mai, das Balver Optimum im Mai, das Schafscheren in Heerde im Juni, das klassische Konzert in der Balver Höhle im Juni.

Ratsmitglieder sollten mitwirken

Die Verwaltung regt einen kleinen „Heerder Markt“ auf dem zweijährlich stattfindenden Stadtfest an. „Wünschenswert wäre, wenn sich Händler aus Heerde mit regionalen Produkten auf diesem Stadtfest entsprechend präsentieren“, hieß es. Das nächste Stadtfest ist am Samstag, 12. September, in Balve geplant. Beide Verwaltungen müssen noch Absprachen treffen.

Foto: mbeckmann / WP

Der Arbeitskreis hat die Bildung eines Vorbereitungsteams auf deutscher wie niederländischer Seite angeregt. Neben der Verwaltung, hieß es, sollten jeweils „auch zwei oder drei Ratsmitglieder“ dabei sind.