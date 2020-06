Die Stadt Balve will beim Ferienprogramm unter anderem mit der Bikeschule Sauerland zusammenarbeiten (hier ein Bild vom Tourentag der Bikeschule am Krumpaul).

PLANUNG So soll das Ferienprogramm der Stadt Balve aussehen

Balve. Die Stadt Balve arbeitet an einem Ferienprogramm für Kinder. Welche Einrichtungen dabei sind, was bisher geplant ist.

Die Stadtverwaltung arbeitet mit Hochdruck an einem Ferienprogramm für Kinder. Trotz der Corona-Pandemie wird gerade in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum, der OGS, dem Integrationsbeauftragten und dem Innenstadt-Büro ein sechswöchiges Sommerferien-Angebot für die Kids aus Balve entwickelt, wie der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, am Donnerstag mitteilte.

Die Herausforderung sei zwar hoch, aber dennoch sei ein Programm realisierbar, das auf kleine Gruppen, Hygienekonzepte und unterschiedlichste Outdoor-Angebote setzt. „Wenn wir auch noch auf aktuelle Verordnungen des Landes NRW warten müssen, sind wir sehr optimistisch, ein Programm für die Balver Kids in den Sommerferien realisieren zu können“, teilte Bürgermeister Hubertus Mühling mit.

Vorgesehen ist demnach ein dreiwöchiges Ganztagesprogramm in der zweiten Ferienhälfte mit täglich stattfindenden einzelnen Programmpunkten, die jeweils im Vormittags und Nachmittagsbereich über angeboten werden.

Anmeldungen sind voraussichtlich erst ab 22. Juni, also eine Woche vor den Sommerferien, möglich. Bathe: „In der nächsten Zeit erscheinen dann weitere Informationen.“