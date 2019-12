Balve/Düsseldorf. Bürger müssen weiter für Ausbau städtischer Straßen zahlen. Das beschlossen CDU und FDP in Düsseldorf. Was sagen Politiker vor Ort dazu?

So reagiert Balves Politik auf neues Straßenbeitragsgesetz

Schlechte Nachrichten für die Anlieger der Dreikönigsgasse: Sie werden für den Ausbau zur Kasse gebeten. Das Land erhebt weiter den Ausbaubeitrag. NRW-Bürger müssen weiterhin einen Straßenbaubeitrag entrichten. Allerdings werden die Beiträge vom 1. Januar 2020 an halbiert. Zur Bürger-Entlastung wurde ein Förderprogramm von jährlich 65 Millionen Euro aufgelegt. Das beschloss die CDU-FDP-Koalition in Düsseldorf gegen die Stimmen der Opposition.

Die Halbierung der Beiträge sei „ein riesiger Erfolg“, sagte Rik Steinheuer vom Bund der Steuerzahler NRW. Dennoch befürchtet der Verband mehr Bürokratie durch die Neuregelung. Er hatte 470.000 Unterschriften für die Abschaffung des Beitrages gesammelt.

SPD „auf keinen Fall einverstanden“

Bürgermeister Hubertus Mühling will sich Details des Gesetzes genau ansehen. Foto: jürgen overkott/WP

Die heimische Landtagsabgeordnete Inge Blask (SPD) sieht auch zukünftig Beitragsbescheide, „die Menschen in ihrer Existenz bedrohen werden“. Das Gesetz genüge „nicht den Anforderungen der Verfassung“. Zudem sieht Blask einen bürokratischen Mehraufwand für die Erhebung der Beiträge. Im Übrigen gab sie sich kämpferisch. Sie werde sich für die „Abschaffung der ungerechten und bürokratischen Straßenausbaubeiträge“ einsetzen. Dabei denkt sie an die Wahlkämpfe für die Kommunalparlamente 2020 und die Landtagswahl 2022.

SPD-Fraktionschef Cay Schmidt war mit dem Beschluss der Landesregierung „auf keinen Fall einverstanden“. Er verwies darauf, dass sich seine Partei vorbehalte, vor dem Verfassungsgerichtshof zu klagen.

UWG-Frontmann Lorenz Schnadt hatte sich mehrfach gegen die Ausbaugebühr ausgesprochen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Alexander Schulte verteidigte das Gesetz: Das Land nehme Bürgern „etwa die Hälfte der zuletzt angefallenen Gebühren ab. Die Anlieger werden also entlastet“. Schulte räumte ein: „Natürlich wäre eine komplette Abschaffung aus Sicht der Anlieger wohl das Beste gewesen.“

SPD-Fraktionschef Cay Schmidt bei seiner Haushaltsrede 2020: Er ist gegen den Ausbaubeitrag. Foto: jürgen overkott / WP

Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU) die Entscheidung des Landtages als „Schritt in die richtige Richtung“. Er wartet jetzt aufs Kleingedruckte: „Hierbei stellt sich für Balve die spannenden Frage, ob – hoffentlich – die Anlieger der Dreikönigsgasse von der Gesetzesänderung profitieren. Für einen möglichen Ausbau der Garbecker Straße ist dies in jedem Fall der Fall.“

In Balve sind Ausbaubeiträge umstritten. Für die Anwohner der Dreikönigsgasse in Balve fallen hohe Kosten an. Das droht auch Grundstückseigentümern beim geplanten Ausbau der Garbecker Straße.