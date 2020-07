Pater Pius wird bei Schützenmesse als Präses eingeführt

Gruppenbild des Balver Hofstaates vor der St. Blasius-Kirche, vorne in der Mitte Schützenkönig Pfarrer Andreas Schulte, rechts von ihm Pater Pius Sabu, links Pastor Wilhelm Grothe aus dem Pastoralverbundsteam

Garbeck. Kein Schützenfest – na und? Garbecks Schützen haben am Wochenende volles Programm. Pater Pius spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Garbecker Schützen stehen vor einem ganz besonderen Wochenende – obwohl sie ihr Schützenfest corona-bedingt nicht feiern dürfen. Dafür haben Brudermeister Hubertus Schulte und die rund 850 Vereinsmitglieder gute Gründe.

Ortswechsel: Pater Pius Sabu zieht in das Pfarrhaus in Garbeck. Foto: Sven Paul / WP

Am Samstag um 17 Uhr treffen sich Schützen zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. Um 18 Uhr findet eine Schützenmesse auf der Vogelwiese statt. Dabei wird Pater Pius Sabu als neuer Präses eingeführt. Zudem wird die neue Vogelstange geweiht.

Obendrein spielen Musiker von „Amicitia“ Garbeck auf, während und nach der Messe sowie am Sonntag um 9 Uhr in kleiner Besetzung in allen Garbecker Ortsteilen.

Gutscheine für Süßes

Damit nicht genug: Die Schützenbruderschaft Heilige Drei Könige belohnen Haushalte mit Gutscheinen die Werdohler Schaustellerfamilie Feldmann – pro Flagge am Haus. Sie können am Sonntag von 13 bis 18 Uhr am Schnucker-Stand der Familie Feldmann auf dem Platz hinter der Sparkasse eingelöst werden. Hintergrund: Die Corona-Beschränkungen haben den Schaustellern die Saison verhagelt.

Damit die Garbecker Schützenbrüder am Wochenende auf ihre Kosten kommen, sind alle WP-Leser eingeladen, den Grünröcken Fotogrüße zu schicken. WP-Karikaturist Tommes hat sich dazu etwas einfallen. Er staffierte einen Schützenadler kurzerhand mit einer Corona-Maske aus.

Wer den Garbeckern eine Freude machen will, kann sich mit dem ausgeschnittenen Schützenadler fotografieren lassen. Gerade in diesen ernsten Zeiten sind kreative, witzige Ideen willkommen; Pflicht sind sie nicht. Jeder Fotogruß ist willkommen. Wer aus welchen Gründen auch immer keine Zeit für einen Schnappschuss hat, darf den Garbeckern auch eine Textnachricht schicken. Die WP setzt sie grafisch ansprechend in Szene.

