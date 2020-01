Mellen: Daniel Schulze Tertilt soll Marco Voge folgen

Die CDU Mellen hat die Weichen für einen Nachfolger von Marco Voge als Ortsvorsteher und Ratsherr gestellt. Wie die Ortsunionsvorsitzende Sieglinde Drees am Donnerstag mitteilte, haben Mellens Christdemokraten Daniel Schulze Tertilt (33) einstimmig als Kandidat für beide Ämter vorgeschlagen.

Das Mellener Königspaar beim Festzug Lea und Daniel Schulze Tertilt. Foto: Alexander Lück / WP

Der Stadtverband der Union will die Bewerber um Ratsmandate und Ortsvorstände im Februar nominieren. Am 13. September werden in Nordrhein-Westfalen Stadtparlamente und Kreistage neu gewählt. Der bisherige Ortsvorsteher und Ratsherr Marco Voge kandidiert als Landratskandidat. Er will Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Thomas Gemke werden. Würde Voge gewählt, hätte Balve weiterhin eine starke Stimme im Kreishaus in Lüdenscheid.

Marco Voge sagte der WESTFALENPOST über seinen potenziellen Nachfolger, er sei ein „super Mann, ein ganz toller Mensch“: „Wir haben jahrelang im Vorstand der Schützenbruderschaft zusammengearbeitet.“ Daniel Schulze Tertilts Vorzüge seien seine große Bekanntheit im Dorf. Außerdem bilde er sich eine Meinung, die er auch vertrete. Obendrein sei Daniel Schulze Tertilt „sehr zuverlässig“.

Daniel Schulze Tertilt sagte der WESTFALENPOST, er sei von Sieglinde Drees und ihrem Vorgänger Reinhard Schmidt angesprochen worden. Er stellte sich gern der Abstimmung des Stadtverbandes. Der 33-jährige angestellte Fliesenleger will seiner Wahl nicht vorgreifen. Dennoch hat er klare Vorstellungen davon, wie er seine beiden Ämter im Fall einer Wahl ausüben würde. „Ich sehe mich nicht in erster Linie als Politiker“, erklärte er, „ich sehe mich als Ansprechpartner für Bürger und Vereine im Dorf. Im Rat würde ich mich für das Dorf stark machen.“ Die Kopplung der beiden Ämter sieht Daniel Schulze Tertilt als sinnvoll an: „Wenn ich Ratsherr und zugleich Ortsvorsteher bin, habe ich im Rat Rederecht. Das hätte ich nicht, wenn ich nur als Ortsvorstehr käme.“

Balves Ortsteil Mellen pflegt eine sauerländische Tradition, die andernorts vom Aussterben bedroht ist: das Neujahrssingen. Organisiert wird es von Daniel Schulte-Tertilt (3. von links). Foto: Privat / Daniel SchulZe Tertilt

Daniel Schulze Tertilt ist in Mellen bestens bekannt. Er regierte die Schützenschar, gemeinsam mit seiner Frau Lea, im Jahr 2017. Als Adjudant mischt er im Vorstand der Schützenbruderschaft St. Hubertus Mellen mit. Zuletzt hatte er das traditionelle Neujahrssingen im Golddorf organisiert.

Daniel Schulze Tertilt macht sein Beruf als Handwerker ungebrochen Spaß. Obendrein freut er sich auf eine neue Rolle: „Wir kriegen Nachwuchs. Es wird ein Junge. Er soll im April kommen.“