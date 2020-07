Leichte Entspannung auf dem Balver Arbeitsmarkt

Balve. Die Corona-Krise tritt in den Hintergrund. Auf dem Arbeitsmarkt im Hönnetal zeichnet sich eine leichte Erholung ab.,

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve im Juli leicht gesunken. Damit tritt erstmalig seit April dieses Jahres eine leichte Besserung auf dem heimischen Arbeitsmarkt ein. Die gegenwärtige Arbeitsmarktkrise wurde vor allem durch Corona-Regeln ausgelöst. 295 Personen waren ohne Job – zwei Personen weniger als noch im Juni. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen damit um 54 Personen, wie Arbeitsagenturchefin Sandra Pawlas in Iserlohn am Donnerstag mitteilte. Vor Jahresfrist waren 241 Balver ohne Job. Aktuell suchen 133 Frauen und 162 Männer Arbeit. 73 Ausländer sind ohne Stelle. 41 der Menschen ohne Job sind unter 25, 66 Personen 55 Jahre und älter.