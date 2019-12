Langenholthausen. Stall-Brand am Kesberg in Langenholthausen. Die Feuerwehr war im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langenholthausen: Stallbrand am Kesberg

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Gebäudebrand in Langenholthausen ausgerückt. Der Brand am Kesberg wurde um 20.10 Uhr gemeldet.

Wie Polizeisprecher Dietmar Boronwoski in Iserlohn am Donnerstag auf Anfrage der WESTFAKENPOST erklärte, geiet aus bislang ungeklärter Ursache die elektrische Unterverteilung des unbewohnten Stalles in Brand. Die Unterverteilung brannte vollständig aus. Teile des Dachstuhles gerieten in Brand. Der Strom wurde durch den örtlichen Versorger abgestellt. Die Löschgruppe der Feuerwehr Balve und Langenholthausen konnten den Brand zügig löschen und eine Ausdehnung auf den angrenzenden Kuhstall verhindern. Weiterhin trat Rauch aus dem Dachstuhl des unbewohnten Stalles heraus. Die Feuerwehr öffnete den Giebel des Daches, um nach Brandnestern zu suchen.

Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen dauern an.