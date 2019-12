Konzert in Balve: Good Wood bittet zur Entdeckungsreise

Die Kult-Gruppe Good Wood geht neue Wege. Die Experten für filigrane Cover-Versionen haben mehr Groove. Das ist auf dem neuen CD zu hören. „disCover“ heißt Silberling Nummer fünf. Obendrein geht Good Wood auf Tour. Das Finale findet in Balve statt.

Wir treffen uns mit Sängerin Nadine Müller – diesmal nicht in Balve, sondern in Neuenrade, im feinen „Café Karl“ am Stadtgarten. Mit gutem Grund: „Wir sind vor ein paar Monaten umgezogen“, erzählt die hauptberufliche Sozialarbeiterin bei einer Cola Zero, „inzwischen fühlen wir uns richtig wohl hier.“ Sie wirkt tiefenentspannt, obwohl sie in Iserlohn mit jungen Straftätern arbeitet: „Vor Weihnachten lässt der Stress nach“, stellt Nadine Müller fest.

Selbst wenn ihre Klienten stressen: Training im Fitnessstudio sorgt für Entspannung und, mehr noch, Musik. „Das Album haben wir Karneval aufgenommen“, erzählt Nadine Müller, „in Herten.“ Das nördliche Ruhrgebiet gilt als jeckenfreie Zone. Für Good Wood gab es nichts, was die fünf Musiker(innen) hinderte, ernsthaft ans Spaß-Projekt heranzugehen.

Titel verspricht Entdeckungsreise

Nadine Müller beim Gespräch im Vorjahr bei Tillmann: Die Ticketnachfrage war so groß, dass Good Wood in Balve zwei Mal auftrat. Foto: Jürgen Overkott / WP

Der Album-Titel „disCover“ ist ein Versprechen. Das Markenzeichen der Bands sind veredelte Cover-Versionen. „disCover“ bedeutet aber auch Entdecken. Das gilt für die Musiker wie für das Publikum.

„Wir wollten unsere Stücke live im Studio aufnehmen“, beschreibt Nadine Müller die Herangehensweise des Musikerteams. Das gelang fast. „Diejenigen, die ein Instrument spielen, konnten sich ansehen“, sagt Nadine Müller, „und ich stand im Glaskasten.“ Tatsächlich war es so, dass sie ihre Gesangsspur im Nachhinein oft neu einsang.

Musikalisch ist Good Wood dem Markenkern treu geblieben: Der Name der Band ist Programm. Er versoricht Singer-Songwriter mit Folk-Feeling. Die 14 Stücke auf dem Album wirken durchweg zurückgenommen, klingen nach intimer Wohnzimmer-Atmosphäre und wirken im kleinen Rahmen vermutlich am besten.

Auch wenn Good Wood nach wie vor Hits und Klassiker covert – langweilig sind die Versionen aus dem Sauerland nie. Denn Nadine Müller und ihre Kollegen Günter Spancken (Gitarre, Gesang), Tobias Hommel (Gesang, Gitarre, Bass und Schlagwerk), Anja Hommel (Geige) und Wilfried Pieper (Tasten, Akkordeon) nehmen zuweilen Stücke berühmter Vorliebe auseinander und setzen sie wieder neu zusammen.

Good Wood im Sportlerheim der SG Balve/Garbeck Foto: Alexander Lück / wp

„Sweet Dreams (Are Made Of This)“ dient ein Musterbeispiel dafür. 1983 landeten die Eurythmics mit der Single einen weltweiten Hit. Selbst heutzutage gibt es vor dem Stück – bei WDR 4 beispielsweise – kein Entkommen. Die Nummer wurde deshalb so erfolgreich, weil die Komponisten Annie Lennox und Dave Stewart das Ende ihrer Beziehung mit ultracoolen Elektro-Sounds unterlegten: 80er-Zeitgeist pur.

Good Wood hat den Klassiker auf Salsa gebürstet. Weil ein Beziehungsaus üblicherweise nicht mit südamerikanischem Furioso gefeiert wird, deutet die Gruppe das Latin-Feeling lediglich an. Das Stück zeichnet sich, wie so viele andere Lieder des Albums, durch hervorragenden Gesang aus. Manche Vokalsätze erinnern an die Mehrstimmigkeit von Country-Musikern.

Good Wood deckt erneut ein breites Spektrum an Gefühlen und Stilen ab. Dabei wirkt die Band gelegentlich unentschlossen. Drei der 14 Songs haben deutsche Texte. Für sich allein sind sie überzeugend. Aber aufs ganze Album gehört, fallen die drei deutschsprachigen Lieder aus dem Rahmen.

Apropos Rahmen. Das Cover hat erneut die Mendener Künstlerin Claudia Mölle gestaltet: ein Frauengesicht in Braun, Grau und Schwarz. Zu sehen ist lediglich eine verträumt-nachdenkliche Augenpartie. Die Cover-Kunst hat nur einen Fehler: Das CD-Format ist zu klein. Wie stark würde die Optik im größeren Langspielplattenformat wirken? Kenner wissen: Das Auge hört mit.

Vater ist der größte Fan

Sängerin Nadine Müller hatte beim Konzert in Balve mit ihrer Band Good Wood Heimspiel: Foto: Alexander Lück / wp

Auf die pure Magie ihrer Musik verlässt sich Good Wood bei den Live-Auftritten. Im kommenden Jahr steht eine Mini-Tournee an. Am 17. Januar beginnt die „disCover“-Tour in Wickede. Weiter geht’s am 15. Februar in Schwerte. Das Finale steht in Balve an. Am Samstag, 7. März, 19.30 Uhr, gastiert Good Wood im Vereinsheim der SG Balve/Garbeck. Dafür gibt’s einen guten Grund. Er heißt Christian „Otti“ Müller. Der SG-Chef ist Nadine Müllers größter Fan. Er ist ihr Vater.

INFO

Das Good-Wood-Album „dis Cover“ ist für zwölf Euro zu haben – bei Nadines Vater „Otti“ Müller (0173-6198680) und in der Mendener Galerie „FreiRaum“. Fans können die von der Mendener Fotografin Frauke Brenne mit einem Foto-Booklet ausgestattete CD aber auch über die Facebook-Seite der Band anfordern.

Tickets fürs Konzert im Vereinsheim der SG Balve/Garbeck am Samstag, 7. März, 19.30 Uhr, kosten 14 Euro (ermäßigt: zehn Euro). Voriges Jahr war der Andrang so groß, dass die Band einen zweiten Auftritt nachlegte.