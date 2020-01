Kommunalwahl: Balver CDU legt Fahrplan vor

Die Balver Ratsfraktionen bereiten sich auf die Kommunalwahl am 13. September vor.

Die CDU hat inzwischen ihren Fahrplan festgelegt, wie Stadtverbandsvorsitzender Hubert Sauer der WESTFALENPOST auf Anfrage mitteilte. Die Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl in Balve findet demnach am 27. April im Restaurant zur Höhle statt. Die Aufstellung der Kandidaten für die Wahl zum Kreistag findet voraussichtlich am 21. oder 28. März in Neuenrade im Kaisergarten statt.

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Thomas Vogtmann erklärte ebenfalls auf Anfrage: „Wir sind noch in Gesprächen und sind sehr zuversichtlich, alle Wahlkreise besetzen zu können.“ Am 29. Januar findet der Wahlausschuss der Stadt Balve statt, wo die genauen Wahlbezirke besprochen werden. „Erst dann können wir den Wahlkreisen Namen zuordnen“, fügte Vogtmann hinzu. „Im Rahmen einer Mitgliederversammlung wird auch die Person gewählt, die für den Kreistag kandidiert. Obendrein nimmt die SPD Ehrungen vor, darunter zwei für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Die UWG will sich ebenfalls erst nach der Sitzung des Wahlausschusses positionieren, wie es auf Anfrage hieß.