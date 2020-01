Kommentar: Lars Morgenbrod war für Balve ein Gewinn

Lars Morgenbrod verlässt Leader. Schade. Der 39-Jährige schob viele Projekte an. Doch die Balver können auch stolz auf sich sein.

Schwierige Themen mit leichter Hand erklären: Das kann Lars Morgenbrod. Bürger und Bürokraten zusammenbringen: Das kann Lars Morgenbrod. Die Region stärken, um für Europa zu werben: Das kann Lars Morgenbrod. Kurzum: Der scheidende Leader-Manager war ein Glücksfall für Balve. Er hat viel getan, um den Ort für Neubürger attraktiver zu machen und zugleich den inneren Zusammenhalt zu stärken.





Dem Arnsberger ist es nicht zu verdenken, dass er – erstens – einen Karriere-Sprung zu einem innovativen Projekt macht und – zweitens – weniger Zeit für die Fahrt zur Arbeit braucht.

Balve muss nicht trauern über das, was es verliert. Vielmehr darf sich die Stadt darüber freuen, was sie in den letzten vier Jahren gewann.





Zugleich wird erst jetzt sichtbar, wie stark die Balver selbst zum Gelingen der Projekte beitrugen. Sie brachten ihr stärkstes Pfund ein: das ehrenamtliche Engagement.