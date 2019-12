Garbeck. Schreck in der Morgenstunde: Qualm aus dem Ofen, Flammen aus dem Kamin. Die Feuerwehr musste zu Familie Linsmann in Garbeck ausrücken.

Kaminbrand in Garbeck: Schreck in der Morgenstunde

Am Montagmorgen um sieben war die Welt für Familie Linsmann nicht mehr in Ordnung. Erst qualmte aus dem Küchenofen, dann schossen Flammen aus einem der beiden Kamine. Landwirt Reinhard Linsmann rief die Feuerwehr. Nur wenige Minuten später war der ganze Hof voller Brandbekämpfer. Familie Linsmann hatte einen Schutzengel. Wehr-Chef Frank Busche hatte nach erfolgreichem Einsatz eine launige Erklärung dafür: „Wir hatten Welturlaubstag. Da waren alle zuhause erreichbar.“

Eine halbe Wanne Ruß hatte den Kamin der Linsmänner verstopft. Foto: jürgen overkott / WP

So kamen in kürzester 56 Einsatzkräfte zusammen, aus Garbeck, Balve, Langenholthausen. Auf dem Hof stand ein Löschfahrzeug. Vor dem Hof, auf der Straße, stand eine Drehleiter. Von dort aus stiegen Einsatzkräfte Familie Linsmann buchstäblich aufs Dach, unter Atemschutz, Eigensicherung steht oben an.

Mit einer Eisenkugel reinigten die Wehr-Leute den verstopften Kamin, machten ihn wieder frei. Der Ruß kam in eine alte Zinkwanne, am Ende war sie halb gefüllt.

Der Einsatz dauerte lediglich eine gute Stunde. „Eine Stunde und zehn Minuten“, sollte Frank Busche später präzise bilanzieren. Dass die Einsatzkräfte so schnell zu Werke gehen konnten, hatte einen guten Grund. Junior Alexander Linsmann ist Mitglied in der Feuerwehr. Er weiß, worum es in der Not ankommt: „Wege freimachen, Ruhe bewahren.“

Er selbst half, so gut er konnte. An vorderster Front stand er nicht. „Ich hatte ja keine Schutzkleidung“, erzählte er rückblickend.

Alles richtig gemacht

„Familie Linsmann hat alles richtig gemacht“, lobte Frank Busche das umsichtige Verhalten der drei Garbecker.

Kaminbrand bei Familie Linsmann in Garbeck: Sohn Alexander zeigt den Ofen, aus dem kurz nach dem Anheizen Qualm kam. Foto: jürgen overkott / WP

Der Einsatz lief derart reibungslos und unaufgeregt ab, dass Linsmanns’ Tiere nichts davon mitbekamen. „Die Schafe und die Lämmer haben überhaupt nichts davon gemerkt“, berichtete Maria Linsmann, als sie gerade vom Füttern aus dem Stall kam. Das will etwas heißen. Denn im Stall herrscht Hochbetrieb. „Wir haben gerade Lamm-Saison“, sagte Alexander Linsmann. Und Vater Reinhard fügte hinzu: „Die Lämmer sind jetzt aus dem Gröbsten heraus.“

Die Herde im Stall blieb möglicherweise auch deshalb ruhig, weil die drei Hütehunde der Linsmann Nerven bewahrt hatten: „Sie haben überhaupt nicht angeschlagen“, stellte Maria Linsmann fest, nachdem die Feuerwehr längst wieder abgerückt war. Allmählich kam ihr ins Bewusstsein, dass sie und ihre Familie Glück gehabt hatten. Schrecken wich Erleichterung. Maria Linsmann: „Ich war so nervös.“

Jetzt kann Familie Linsmann entspannt ins neue Jahr feiern. Junior Alexander: „Ich freue mit Freunden im Dorf.“ Maria Linsmann: „Wir bleiben, wie jedes Jahr, zuhause.“