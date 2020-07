Hochwertiges Mountainbike in Küntrop gestohlen

Küntrop. Ein Mountainbike für 2700 Euro ist in Küntrop gestohlen worden. Dabei war es gesichert.

Ein hochwertiges Mountainbike ist nach Angaben der Polizei am Montag in Küntrop gestohlen worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das grün-schwarze Geländefahrrad der Marke Cube vom Typ Stereo 120 HPC Race von einem Firmengelände an der Hönnetalstraße, Höhe 31, entwendet. Das Mountainbike kostet im Handel mehr als 2700 Euro. Als Tatzeitraum gab die Polizei 9 bis 18 Uhr an. Das Fahrrad sei mit Hilfe eines Seilschlosses gesichert gewesen, hieß es. Sachdienliche Hinweise zum Fahrraddieb und/oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Werdohl entgegen. Sie ist telefonisch erreichbar unter 02392-9399-0.