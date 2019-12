Hexenverbrennung in Balve: Experte entdeckt versteckte Info

Hexenverfolgung in Balve? Der Historiker Werner Ahrens hat sich auf Spurensuche begeben und dem dunklen Kapitel der Stadt ein Buch gewidmet. Er deckt versteckte Botschaften in bekannten Gemälden auf.

Rückblick: Eine saftige Weide hinter einem Gatter. Eine hellere Spur lässt einen ehemaligen Pfad erahnen. Hier fuhren früher Ochsenkarren mit verurteilten Menschen her. Links auf einer Anhöhe befindet sich der Galgenberg, auf dem im 16. und 17. Jahrhundert rund 300 Menschen den Tod fanden. Von dem Gerichtsplatz vor dem alten Rathaus bis zum „Platz der Unbarmherzigkeit“ wurden die vermeintlichen Hexen und Zauberer gefahren.

„Der Weg hoch auf den Berg war für die Karren zu steil,“ sagt Werner Ahrens, „den mussten die armen Leute gehen.“ Der Historiker und Ehrenvorsitzende der Heimwacht hat sich intensiv mit der Balver Geschichte auseinandergesetzt.

Oben auf dem Plateau des Galgenbergs deutet Ahrens auf die Bäume rund um die Gedenkstele, die mit Hilfe vieler engagierter Bürger, Vereine, des Bürgermeisters und Pfarrer Dr. Richter errichtet wurde. „Während der Zeit der Hexenprozesse vor gut 350 Jahren standen gar keine Bäume auf dem Berg. Der Galgen und die Scheiterhaufen sollten weithin sichtbar sein.“

Balve begann spät mit der Hexenjagd

„Es war eine grauenhafte Zeit. Die Menschen litten unter dem 30-jährigen Krieg, Missernten, Hunger und der Pest,“ erläutert Werner Ahrens. Und an all dem Unglück habe jemand schuld sein müssen. Die Lösung: Hexerei und Teufelswerk. Im Herzogtum Westfalen sind Hexenprozesse seit Beginn des 16. Jahrhunderts nachgewiesen, in Balve ging es recht spät los, dafür umso heftiger. In den Jahren 1628 bis 1630 starben allein 280 Frauen und Männer. Verdächtigungen und Denunzierungen brachten viele Todesurteile. „Es war viel Missgunst im Spiel“, erklärt Werner Ahrens.

Foto: Bettina Labs

Ortswechsel: Werner Ahrens in seinem Atelier. Zwischen all seinen Bildern und Gemälden zieht er einen Kunstdruck hervor. Es ist der Kreuzweg Christi, wie er vielerorts zu sehen ist – mit einigen Unterschieden. „Das Original von Heinrich Strothmann, gemalt wenige Jahre nach den letzten Hinrichtungen, hängt in der St. Blasiuskirche in einem Seitenflügel“, sagt Werner Ahrens. Auf dem Druck im Atelier des studierten Grafikers und Kunstgeschichtlers sind Details erkennbar, die sich dem Laien nicht erschließen. In detektivischer Kleinarbeit hat sich Werner Ahrens mit dem Kreuzweg der völlig anderen Art auseinandergesetzt und Erstaunliches entdeckt. Über der Szenerie steigt im Hintergrund Rauch auf – womöglich vom brennenden Scheiterhaufen?

Wie Robert Langdon im „Da Vinci-Code“ entdeckte Ahrens das zentrale Element des Bildes, erst klein und unscheinbar, und doch deutlich in der Mitte des Gemäldes: weibliche Wesen, nackt und kahlgeschoren. Wahrscheinlich die vielen als Hexen ermordeten Frauen.

Versteckte Botschaften erarbeitet

Diese und viele andere versteckte Botschaften hat Werner Ahrens in einem Buch aufbereitet. Während seiner Analysen befand er sich in ständigem Austausch mit namhaften Historikern. Werner Ahrens analysierte nicht nur den großen Kreuzweg, sondern auch den Altar der St. Blasiuskirche. Und verrät so viel: „Die Künstler der damaligen Zeit haben mit ihren versteckten Hinweisen unglaublichen Mut bewiesen!“

Werner Ahrens möchte das Andenken an die unschuldig Verfolgten jener Zeit wahren und ehren. Die Inschrift an der Gedenkstele auf dem Galgenberg wurde von ihm gestaltet, mit handgefertigten Buchstaben in der klassischen Antiqua-Schrift mit Serifen. Denn gelernter Schriftsetzer ist Werner Ahrens auch.

