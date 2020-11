Haus und Grund Balve und Menden gehören jetzt zusammen

Der Balver Verein Haus und Grund verschmilzt mit seinem Nachbarn aus Menden. Das war das einstimmige Ergebnis der Jahreshauptversammlung in „Haus Felsenruh“ in Frühlinghausen.

Für Mitglieder bedeutet das eine deutliche Ausweitung der Beratungsmöglichkeiten. Die aber auch ihren Preis hat. Die etwas mehr als 200 Mitglieder von Haus und Grund in Balve zahlen aktuell einen Jahresbeitrag von 30 Euro. Bei Haus und Grund in Menden sind es im Moment noch 54 Euro, allerdings hat deren Mitgliederversammlung vor wenigen Tagen eine Erhöhung auf 66 Euro beschlossen. Nach vielen Jahren der Stabilität müsse man nun der Inflation Tribut zollen, erklärte Christian Volbert, der Vorsitzende von Haus und Grund Menden.

Schrage mehr als 40 Jahren an der Spitze

Haus & Grund in Balve war jahrzehntelang mit dem Namen Gerhard Schrage verbunden. Er hat den Verein in Balve über 40 Jahre geführt. „Aber ich kann das nun nicht mehr, es geht gesundheitlich nicht mehr.“ Schon seit etwa zwölf Jahren, so Schrage weiter, habe man einen Nachfolger gesucht. Letztlich erfolglos. Somit wurde der Schritt, die Eigenständigkeit aufzugeben, unumgänglich. Und Schrage bat die insgesamt 14 stimmberechtigten Mitglieder am Mittwochabend um ein Votum für den bereits vorbereiteten Verschmelzungsvertrag. „Das Angebot ist optimal“, unterstrich Schrage.

Balver Gruppe tritt der Mendener Gruppe bei

Rein technisch tritt nun die Balver Gruppierung der Mendener bei. Dafür gab es das einstimmige Votum der Versammlung im Haus Felsenruh. Volbert ist nun damit auch Vorsitzer für die Balver Haus- und Grundstückseigentümer. Der Name des neuen Zusammenschlusses lautet „Haus und Grund Menden Balve Hönnetal“. Letzterer Zusatz soll darauf verweisen, dass man über den Tellerrand beider Kommunen hinausschaut. Denn mangels eigener Ortsgruppen dort hat man auch Mitglieder aus Neuenrade, Hemer oder Fröndenberg an Bord.

Volbert legte den Balvern ausführlich ihre Verbesserungen durch die Verschmelzung dar. Der Verein in Menden hat eine eigene Geschäftsstelle, die an fünf Tagen in der Woche Beratungen anbietet, von Rechtsanwälten oder Notaren etwa, zu Themen wie Recht, Finanzen, Nebenkostenabrechnungen. „Wir sind sehr gut erreichbar. Gerade auch, wenn es mal dringende Probleme gibt“, sagt Volbert. Manchmal sei schließlich schneller Rat gefragt. Die Mendener Geschäftsstelle ist von montags bis freitags besetzt.

Goldene Ehrennadel zum Dank

Bislang können sich die Mitglieder aus Balve regelmäßig von Rechtsanwalt Ralf Spannekrebs beraten lassen, auch bietet der Vorsitzende Gerhard Schrage Sprechstunden an sowie den persönlichen Austausch auf dem kurzen Dienstweg, wie er berichtete.

Das Angebot vor Ort, in den Räumen der Balver Sparkasse soll bestehen bleiben, erklärte Volbert. Ein Termin alle zwei Monate sei denkbar. Ansonsten werde für Beratung unter vier Augen der durchaus vertretbare Weg nach Menden fällig. Für die Balver Mitglieder sei diese neue Unterstützung ein absoluter Mehrwert, erklärte Volbert. Womit auch die deutliche Preiserhöhung des Mitgliederbeitrags zu rechtfertigen sei. Für die Balver Bestandsmitglieder soll das erste Jahr im neuen Zusammenschluss auch nur 48 Euro kosten.

Beide Vereine sollen profitieren

Auch der bisherigen Verein aus Menden profitiere davon, stehe nun selber mit seinen bisher 960 Mitgliedern auf einer noch breiteren Basis. Womöglich könne dadurch das Beratungsangebot noch erweitert werden. Die Verschmelzung trat offiziell zum 1. November in Kraft.

So weit Corona es zulässt, soll im Frühjahr 2021 die erste gemeinsame Mitgliederversammlung abgehalten werden. Und in den Vorstand möglichst auch ein Balver als stellvertretender Vorsitzender einziehen, um die die Repräsentation der Hönnestadt zu gewährleisten. Sichtlich bewegt zeigte sich Gerhard Schrage über diesen Abend. Der 82-Jährige, dessen Ära in der ersten Reihe nun endet: „Dieser Verein ist ein Stück meines Lebens. Wenn jemand zu mir kommt, dann werde ich auch weiterhin helfen wo ich kann.“

Anwesend war bei der Versammlung auch Jürgen Ulrich, Vorsitzender des Landesverbandes Haus und Grund Westfalen. Zur Verschmelzung sagte er: „Ich sehe das nicht als Ende eines Vereins, wir gewinnen einen neuen, wie bei einer Eheschließung.“ Gerhard Schrage wurde von ihm für die jahrzehntelange Vorstandsarbeit mit einer Urkunde und goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.