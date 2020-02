Garbeck: TV Sauerlandia erfindet Karneval neu

Tobias Pröpper VON SAL Showtechnik heizt in Garbeck ein.

Garbeck. Garbeck wird wieder jeck. Dahinter steckt der TVS. Das Konzept seiner Karnevalsparty hat der Verein neu erfunden. Wie sehen die Details aus?

Der TV Sauerlandia Garbeck erfindet seinen Karneval neu. Wie die zweite Vorsitzende Ulla Busche im Gespräch mit der WESTFALENPOST sagte, findet die Tanz-Party erstmalig komplett in der Schützenhalle statt.

Tobias Pröpper von SAL Showtechnik gibt den Takt vor. Foto: ven Paul / WP

Bisher pendelte der Veranstalter zwischen Turn- und Schützenhalle. Das waren den amüsierwütigen Jecken auf Dauer zu kalt, so dass etliche Feierbiester frühzeitig nach Hause gingen. Das soll jetzt anders werden. Die Party-Meute, hofft der TVS, bleibt künftig bis zum frühen Morgen dabei.

Eine weitere Neuerung: Der 700 Mitglieder starke Sportverein verzichtet auf Live-Musik. Anstelle der Show-Band Amigos sorgt DJ Tobi Pröpper von SAL Showtechnik für heiße Rhythmen.

In Garbeck wird am Samstag, 22. Februar, um 20.01 Uhr ein Fass aufgemacht. Der Vereinsvorsitzende Reiner Priggel: „Wir sind davon überzeugt, dass SAL ,alle Jecke zum danze’ bringt.“ Das Motto entspricht dem Motto der Veranstaltung. „Kostüme sind gerne gesehen, und die kreativsten und fleißigsten Jecken werden vom Veranstalter belohnt“, hieß es.

Wer Lust auf einen Platz in der Jury hat, sollte sich unbedingt beim Vorstand des TVS bewerben. Nach einem Schaulaufen um kurz nach 22 Uhr auf der Tanzfläche in der Mitte der Schützenhalle, werden die besten fünf Kostüme mit einem hochwertigen Preis ausgezeichnet. Die Siegerehrung findet traditionell kurz vor Mitternacht statt. Sieger oder Siegerin des Abends geht mit 150 Euro nach Hause. Auch ein 30-Liter-Fass Bier steht zur Auswahl sowie weitere Geldgewinne.

Der Karneval vom TVS will da anknüpfen, wo „Donnerstags aufm Dorf“ (hier: Comedy von Hettwich Himmelberg aus Attendorn) aufhörte. Foto: Privat

Übrigens: Auch diejenigen, die mit Verkleiden nichts am Hut haben, sind in Garbeck herzlich willkommen. „Alle über 16 Jahre sollen sich bei uns wohlfühlen, ob jung oder alt, ob Männlein oder Weiblein, ob jeck oder nicht jeck“, hieß es.

Die Garderobe ist in der großen Halle untergebracht. Dort gibt es auch etwas zum Futtern. An der angrenzenden Theke werden obendrein leckere Snacks angeboten.

Der Eintritt beträgt acht Euro. Am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr und am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr findet in der Garbecker Schützenhalle der Karten-Vorverkauf statt. Kontakt zum Vorstand: .