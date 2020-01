Balve. Der Balver Feuerwehr ist am Sonntagmittag ein Kaminbrand gemeldet worden. Der Einsatz an der Straße „In der Amecke“ ging glimpflich aus.

Balve: Kaminbrand am Sonntagmittag geht glimpflich aus

Der Einsatz der Feuerwehr Balve wegen eines Kaminbrandes in einem Haus an der Straße „In der Amecke“ am Sonntagmittag ist glimpflich ausgegangen.

Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Balve waren gegen 14.30 Uhr alarmiert worden. Wie Feuerwehr-Sprecher Kai Gaberle der WP gegenüber berichtet, sei vor Ort der Kamin gefegt und die Asche entnommen worden. Im Anschluss sei der Kamin mit Hilfe einer Wärmebildkamera hinsichtlich möglicher Glutnester kontrolliert worden. Nach einer knappen Stunde, gegen 15.20 Uhr, konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.

