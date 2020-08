Erster Schultag im Balver Stadtgebiet: Corona macht Schule

Erstklässler in der Grundschule Beckum: Um das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus gering zu halten, fand die Einschulungsfeier auf dem Hof statt. Es blieb trocken.

Nur eines war wie immer: die Aufregung der Erstklässler. Ansonsten war der erste Schultag für einen ganzen Balver Jahrgang ganz anders.

Erstklässler im Balver Stadtgebiet erlebten als erster Jahrgang überhaupt eine Einschulung mit Gesichtsmaske – wie am Donnerstagmorgen in der städtischen St.-Nikolaus-Grundschule in Beckum. Schulleiterin Petra Köhler hatte die Veranstaltung, ökumenischer Gottesdienst inklusive, kurzerhand auf dem Hof zwischen Schule und Pfarrkirche St, Nikolaus gelegt. „Ich habe die ganze Zeit dafür gebetet, dass es trocken bleibt“, sagte sie augenzwinkernd. 25 ABC-Schützen, 73 weitere Schüler sowie deren Angehörige danken es ihr.