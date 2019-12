Eisborn. Eisborns St.-Antonius-Kirche ist fertig, der Umbau beendet. Die katholische Gemeinde hat schon einen Einweihungstermin.

Eisborns Kirche umgebaut – Einweihungstermin steht

Der Kirchenvorstand der St.-Antonius-Gemeinde in Eisborn ist bereits in Festtagsstimmung. „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat;wir wollen jubeln und uns über ihn freuen“, zitierte Kirchenvorstand Jens Timmermann einen Bibel-Psalm. „Wir sind dankbar und freuen uns, nun einladen zu können zur Einweihung der umgebauten St. Antonius-Kirche. Unser Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB wird die Weihe mit uns feiern.“ Der Festgottesdienst mit anschließendem Empfang findet am Sonntag, 22. Dezember, um 15 Uhr. Damit nimmt eine lange Geschichte ein glückliches Ende.

Bauarbeiten starteten im August 2018 St.-Antonius-Kirche Eisborn: So sah das Gotteshaus vor dem Umbau aus. Foto: mbo / WP Begonnen hatten die Arbeiten im August vorigen Jahres. Danne legte den Fahrplan der Bauarbeiten vor. Dem Ausbau der Orgel folgte das Ausräumen der Kirchenausstattung. Im Herbst 2018 starteten Tiefbauarbeiten. Es folgten Abbrucharbeiten. Die geplante Bauzeit von etwa zehn Monaten wurde überschritten - in Zeiten von Hochkonjunktur bei Bauprojekten verbreitet. Was sich geändert hat In einigen Punkten wurde in der Antoniuskirche ein Zustand wiederhergestellt, wie es ihn zuletzt Anfang der 60er Jahre gab. Damals war die Kirche deutlich kleiner. Aber Eisborn war gewachsen, das Gotteshaus benötigte mehr Platz. Ein Anbau kam, Bänke wie Altar wurden dafür um 90 Grad verschoben. Das ist jetzt anders. Aus der Perspektive des Kirchenbesucher wandert alles um 90 Grad nach links. Der Kirchenbesuch sinkt auch im Eisborn. Früher gab’s etwas mehr als 200 Sitzplätzen. Es bleiben gut 120. Der Besuch der sonntäglichen Gottesdienste lag zuletzt bei 50 bis 80 Gläubigen im Schnitt, an den hohen Festtagen kommen auch mal 100. Baustellenführung durch Eisborner Kirche Foto: Alexander Lück / WP Der damalige Anbau der Kirche wird zu einem etwas über 40 Quadratmeter großen Gemeindesaal. Dazu kommen barrierefreie Toiletten, Garderobe, Küche. Der steinerne Altar wurde von einem Steinmetz deutlich gekürzt. Froh zeigte sich der Geschäftsführer des Kirchenvorstandes, Martin Danne, dass der anvisierte Kostenrahmen von etwas mehr als einer Million Euro gehalten werden konnte. Das Bistum Paderborn steuert auch Geld bei. Den Eigenanteil - das stellte Pfarrer Schulte klar - kann Eisborns Gemeinde nur stemmen, weil sie das Pfarrhaus verkauft hat. Messe in Schützenhalle Diakon Gerd Eisenberg, Weihbischof Dr. Dominicus Meier, Pfarrer Andreas Schulte (von links): Der Weihbischof kommt am 22. Dezember nach Eisborn. Foto: WP Die vorerst letzte Heilige Messe wurde am Sonntag, 14. Oktober 2018, in der Dorfkirche gelesen. Zwischenzeitlich fanden die Gottesdienste in der örtlichen Schützenhalle statt. Nach der Heiligen Messe wurde ein Foto von Gemeindemitglieder gemacht - ähnlich 1928 vor dem Turmbau. Gotteshaus weithin zu sehen Die Kirche prägt das Ortsbild. Das Gotteshaus wurde 1827/28 nach Plänen des Landbaumeisters E. Plahsmann errichtet. Der Turm wurde 1928 nach einem Entwurf des Architekten Josef Ferber aufgemauert. Er wird an beiden Seiten von abgerundeten Bauteilen flankiert. Die Kirche wurde 1960/61 nach Entwürfen der Architekten Franz und Karl Heinz Vedder erweitert. Dabei wurde der neue Altarraum ins frühere Schiff verlegt. Die Sakristei liegt im inzwischen abgemauerten Chor. In den Turm-Abschnitt wurde eine Empore eingebaut.