Balve. Die Polizei ermittelt wegen einer Einbruchsserie in Balve und Eisborn. Was bisher bekannt ist.

Eine „auswärtige Tätergruppe“ treibt laut Polizei seit geraumer Zeit ihr Unwesen im Balver Stadtgebiet. Ihr werden insgesamt zehn Einbrüche im Stadtgebiet zugeordnet, allein vier am vorigen Wochenende in Balve.

Polizeiwache in Balve Foto: Jürgen Overkott / WP

Drei Einbrüche ereigneten sich demnach am frühen Freitagabend in der Straße Am Brunnen. Aus einer Wohnung wurde Bargeld aus einer Handtasche gestohlen. Die 37-jährige Bewohnerin war zur Tatzeit im Schlafzimmer bei Hausarbeiten und vermutete irrtümlich ihren Mann in der Wohnung. Nur wenige Häuser weiter hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf. Sie entwendeten ein Tablet. In einem weiteren Haus am Brunnen ließen die Einbrecher Schmuck und einen Tresor mitgehen. Tatzeit: zwischen Freitag, 11 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr. Zuvor hatten die Kriminellen eine Terrassentür aufgehebelt. Erfolglos waren Langfinger in der Straße Zur Trift am Werk. Sie hatten ebenfalls eine Terrassentür aufgehebelt. Beute machten sie nicht.

Spur in anderes Bundesland

In der Straße Zur Wolfskuhle blieb es beim Versuch, über ein aufgebrochenes Garagenfenster in eine Wohnung einzudringen.

Inzwischen hat die Polizei einen Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in Eisborn hergestellt. Dort wurden sechs Fälle gemeldet. Die Täter waren in der Regel auf Schmuck und Bares aus. Vergleichbar war laut Polizei ihr Vorgehen. An einem Tatort wurde Kleidung entdeckt. Sie wird vom Landkriminalamt auf DNA-Spuren untersucht. Die Polizei prüft ferner, ob es einen Zusammenhang mit Einbrüchen in einem anderen, nicht näher bezeichneten Bundesland gab. Laut Polizei spähten die Einbrecher günstige Gelegenheit aus. So langten sie gern hin, wenn Briefkästen überquollen.

Die Polizei rät Hausbewohnern vor einer Reise Nachbarn zu bitten, Rollläden hochzuziehen und herunterzulassen sowie Briefkästen regelmäßig zu leeren.