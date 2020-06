Dramatischer Wehr-Einsatz: Trecker brennt im Balver Wald aus

Garbeck/Hemer. Drama im Wald. Ein Trecker steht in Flammen. Bäumen und Boden droht Gefahr. Der Wehr muss über einen schwierigen Weg zum Einsatz.

Sie kamen ohne Vorwarnung. Völlig überraschend stand ein Trecker am Freitagmorgen mitten im Wald zwischen Garbeck, Balve und Hemer in Flammen – und das in einer Fichtenschonung. Angesichts des trockenen Frühjahrs ging die Feuerwehr auf Nummer sicher. Knapp 100 Einsatzkräfte aus dem Balver Stadtgebiet waren vor Ort. Lediglich die Wehr aus Eisborn wurde nicht benötigt. Angefordert wurde jedoch Hilfe aus Hemer: drei Einheiten. Feuerwehr-Sprecher Kai Gaberle zur „Westfalenpost“: „Wir haben großzügig alarmiert.“

Löschkräfte aus Hemer helfen bei der Wasserversorgung. Foto: Feuerwehr Balve

Die Waldarbeiter hatten zunächst versucht die Flammen zu löschen – vergeblich. Immerhin sicherten sie den Trecker per Seilwinde.

Dienstleister weist Wehr ein

Um 8.18 Uhr wurde die Wehr über den Brand des Forstfahrzeuges informiert, wie Gaberle sagte. Die Einsatzkräfte waren schnellstmöglich vor Ort. „Waldbesitzer und Forstdienstleister haben uns eingewiesen“, fügte Gaberle hinzu.

Gut so. Denn der Brandort war schwer zu erreichen. Kein Wunder, dass der Traktor lichterloh brannte, als die Einsatzkräfte eintrafen. Bei einem Einsatz mitten im Wald gilt die Wasserversorgung der Brandbekämpfer als Herausforderung. Genau deshalb forderte die Wehr aus dem Balver Stadtgebiet Unterstützung aus Hemer an. Die Hemeraner richteten einen Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen ein. Überdies verlegten sie viele Meter Schlauch.

Bei den Löscharbeiten – zunächst mit Wasser, später mit Schaum – galt es, ein Übergreifen der Flammen auf Boden und Bäume zu verhindern. „Ein Fahrzeug-Vollbrand im Wald ist immer heikel“, sagte Gaberle. „Aber wir hatten Glück. Die umstehenden Bäume hatten noch genug Wasser. Sie waren noch grün und haben das Feuer gut weggesteckt. Der Waldboden hatte angefangen zu brennen. Aber wir konnten das schnell löschen. Weil die Waldarbeiter mit Rücken und Fällarbeiten zugange waren, gab es sehr wenig Futter für die Flammen im Hinblick auf trockene Äste.“

Das gelöschte Wrack Foto: Feuerwehr Balve

Der Waldboden wurde anschließend umgegraben. Der Einsatz endete um 11.11 Uhr. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache muss ein Gutachter klären.